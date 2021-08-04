0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Google выпустила стабильную бету Android 12

Google выпустила стабильную бету Android 12

Весной Google выпустила первую общедоступную бета-версию Android 12. Теперь компания начала развёртывание четвёртой бета-версии ОС на совместимых устройствах.

Одной из важных особенностей свежей сборки Android 12 является то, что на временной шкале жизненного цикла ОС Google расположила её в разделе Platform Stability, что свидетельствует о её относительной пригодности к повседневному использованию.


Изображение: theverge.com

То, что Android 12 вышла в своём развитии на финишную прямую, также означает, что разработчики приложений могут окончательно протестировать свои продукты в новой ОС, поскольку API, ключевые функции и макет операционной системы больше меняться не будут.

Google рекомендует разработчикам тщательно протестировать свои приложения для совместимости с Android 12, поскольку новинка представляет собой крупнейшую за последние годы модернизацию платформы.


Изображение: theverge.com

В Android 12 Google основательно переработала подход к конфиденциальности и безопасности пользователей. Новая панель конфиденциальности объединяет ряд настроек, а также сообщает пользователям, когда приложения отслеживают их действия, получают доступ к информации из буфера обмена или данным о местоположении.

Для того, чтобы опробовать Android 12 до официального запуска, необходимо иметь смартфон Google Pixel 3 или более новый. Совместимы с бета-версией свежей ОС и некоторые устройства ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp и ZTE. Полный список поддерживаемых устройств можно посмотреть на сайте программы бета-тестирования Android.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.