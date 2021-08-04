Google выпустила стабильную бету Android 12

Весной Google выпустила первую общедоступную бета-версию Android 12. Теперь компания начала развёртывание четвёртой бета-версии ОС на совместимых устройствах.
Одной из важных особенностей свежей сборки Android 12 является то, что на временной шкале жизненного цикла ОС Google расположила её в разделе Platform Stability, что свидетельствует о её относительной пригодности к повседневному использованию.
Изображение: theverge.com
То, что Android 12 вышла в своём развитии на финишную прямую, также означает, что разработчики приложений могут окончательно протестировать свои продукты в новой ОС, поскольку API, ключевые функции и макет операционной системы больше меняться не будут.
Google рекомендует разработчикам тщательно протестировать свои приложения для совместимости с Android 12, поскольку новинка представляет собой крупнейшую за последние годы модернизацию платформы.
Изображение: theverge.com
В Android 12 Google основательно переработала подход к конфиденциальности и безопасности пользователей. Новая панель конфиденциальности объединяет ряд настроек, а также сообщает пользователям, когда приложения отслеживают их действия, получают доступ к информации из буфера обмена или данным о местоположении.
Для того, чтобы опробовать Android 12 до официального запуска, необходимо иметь смартфон Google Pixel 3 или более новый. Совместимы с бета-версией свежей ОС и некоторые устройства ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp и ZTE. Полный список поддерживаемых устройств можно посмотреть на сайте программы бета-тестирования Android.
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