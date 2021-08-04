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Специалисты объяснили, при каком условии украинцев могут лишить земли

Специалисты объяснили, при каком условии украинцев могут лишить земли

Некоторые из украинцев могут потерять право на собственный земельный участок.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Такая ситуация может случиться, если до 1 января 2025 года собственник земельного участка/пая или его наследник не оформил право собственности на землю.

Чиновники отметили, что при таких условиях считается, что гражданин или гражданка отказался от своего права на участок земли. Таким образом, земля автоматически переходит в собственность государства.

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Оформить право собственности можно при наличии кадастрового номера участка, этот номер присваивается независимо от формы собственности участка.

Какие документы подаются для получения кадастрового номера участка:

  • заявление о государственной регистрации земельного участка установленной формы;
  • оригинал документации по землеустройству, который является основанием для формирования земельного участка;
  • документация по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

В Министерстве добавили, что регистрация участка в кадастре занимает не больше 14 дней. При этом заявителю могут отказать в регистрации, однако чиновникам необходимо объяснить лицу причину такого отказа.

По материалам Finance.UA
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