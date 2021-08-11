Mercedes начал сообщать водителям о ямах на дороге

Мир меняется благодаря технологиям, в частности это касается и автомобилей.

Mercedes-Benz не новичок в передовых автомобильных технологиях, поскольку еще в 2013 году компания создала технологию связи между автомобилями для передачи предупреждений, а в 2016 году она превратилась в систему связи Car-to-X. Теперь эта система была усовершенствована для обнаружения выбоин и других опасностей на дороге и предупреждения других водителей Mercedes в этом районе.

Некоторые модели имеют обновленную систему с алгоритмами, которые отслеживают внезапное сжатие и растяжение подвески на передних и задних колесах. Когда достигается определенный порог, система решает, что автомобиль попал в яму. Затем место расположения отправляется через коммуникационный пакет автомобиля в службу Mercedes-Benz Cloud, которая передает информацию другим водителям машин с системой Car-to-X в этом районе.

Тот же алгоритм может выявлять и предупреждать водителей о лежачих полицейских.