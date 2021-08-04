Правительство утвердило программу обращения с отработанным ядерным топливом до 2025 года

Кабинет Министров утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом отечественных атомных электростанций на период до 2025 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 11 августа.

Согласно программе, для Украины на сегодня является оптимальным вариант долговременного хранения отработавшего ядерного топлива в специальных хранилищах, так называемое «отложенное решение». В таком случае выбор окончательного варианта обращения с отходами — захоронение или переработка для повторного использования — будет приниматься по истечению срока эксплуатации хранилищ. Отмечается, что вариант «отложенного решения» используется в двух третях государств, использующих ядерную энергию.

Программа предусматривает изменение системы обращения с отработанным ядерным топливом, которая до 2021 года предусматривала значительные затраты средств на вывоз таких отходов в Россию. Среди запланированных мероприятий — обеспечение безопасной эксплуатации хранилища ядерного топлива на Запорожской АЭС, завершение строительства, ввод в эксплуатацию и эксплуатация Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Ключевой для Украины задачей является достройка Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 11 августа.

«Ключевым пунктом программы является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения централизованного хранилища отработанного ядерного топлива с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС», — сказал Шмыгаль.

По его словам, до сих пор Энергоатом ежегодно тратил 200 млн долл. на вывоз отработанного ядерного топлива в Россию.