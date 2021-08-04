Украинцы стали чаще покупать электрокары: ТОП-5 моделей июля

В течение июля украинский автопарк пополнился 771 автомобилем на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.

Однако, по данным аналитиков, общая доля новых машин в июльских регистрациях электрокаров заметно выросла с 8% в 2020 году до 12% в 2021 году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 714 шт. (новых – 93 шт., подержанных – 621 шт.).

ТОП-5 моделей июля:

самым популярным электрокаром в очередной раз стал NISSAN Leaf. В июле украинскую регистрацию получили 207 авто этой модели;

второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 72 регистрации;

«бронзу» месяца получили сразу два автомобиля. За Chevrolet Bolt и Tesla Model S своими кошельками проголосовали по 38 автомобилистов;

четвертым по популярности стал электромобиль Hyundai Kona – 33;

замыкает пятерку июльского рынка электромобилей Renault Zoe – 30 шт.

А вот лучший результат среди новых электромобилей у Jac iEVS4. Автомобили этой модели в июле приобрели 16 покупателей. Из 57 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 39 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.

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Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли 4,4 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила почти 90 процентов.