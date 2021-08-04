0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

Украинцы стали чаще покупать электрокары: ТОП-5 моделей июля

В течение июля украинский автопарк пополнился 771 автомобилем на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.

Однако, по данным аналитиков, общая доля новых машин в июльских регистрациях электрокаров заметно выросла с 8% в 2020 году до 12% в 2021 году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 714 шт. (новых – 93 шт., подержанных – 621 шт.).

ТОП-5 моделей июля:

  • самым популярным электрокаром в очередной раз стал NISSAN Leaf. В июле украинскую регистрацию получили 207 авто этой модели;
  • второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 72 регистрации;
  • «бронзу» месяца получили сразу два автомобиля. За Chevrolet Bolt и Tesla Model S своими кошельками проголосовали по 38 автомобилистов;
  • четвертым по популярности стал электромобиль Hyundai Kona – 33;
  • замыкает пятерку июльского рынка электромобилей Renault Zoe – 30 шт.

Кредитные карты для водителей 🚗

А вот лучший результат среди новых электромобилей у Jac iEVS4. Автомобили этой модели в июле приобрели 16 покупателей. Из 57 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 39 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.

Читайте также: Volvo представила концептуальный «электрокар будущего»

Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли 4,4 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила почти 90 процентов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.