Украинцы стали чаще покупать электрокары: ТОП-5 моделей июля

В течение июля украинский автопарк пополнился 771 автомобилем на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 3,5% меньше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.
Однако, по данным аналитиков, общая доля новых машин в июльских регистрациях электрокаров заметно выросла с 8% в 2020 году до 12% в 2021 году.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 714 шт. (новых – 93 шт., подержанных – 621 шт.).
ТОП-5 моделей июля:
А вот лучший результат среди новых электромобилей у Jac iEVS4. Автомобили этой модели в июле приобрели 16 покупателей. Из 57 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 39 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.
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Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли 4,4 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила почти 90 процентов.
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