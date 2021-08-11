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Безработных в Киеве стало меньше вдвое

Безработных в Киеве стало меньше вдвое

В Киеве по состоянию на 1 августа 2021 года на учете в службе занятости состоит почти вдвое меньше безработных, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество трудоустроенных выросло на 16%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

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Так, сейчас зарегистрировано 13,2 тыс. безработных, тогда как 1 августа 2020 года людей, не имевших работы, было 25,3 тыс.

На сегодня пособие по безработице получают 11,6 тыс. киевлян. В прошлом году таких было 22,2 тыс.

«С начала 2021 года на столичном рынке труда значительно уменьшились объемы запланированного массового высвобождения работников на предприятиях Киева. При содействии столичной службы занятости почти 7,8 тыс. киевлян нашли новое рабочее место», — говорится в сообщении пресс-службы.

Больше всего граждан трудоустроились в сферах:

  • оптово-розничной торговли (25%);
  • перерабатывающей промышленности, финансовой деятельности, профессиональной и научной деятельности, государственного управления и обороны (по 8%);
  • информации и телекоммуникаций (7%).

Более 36 тыс. человек воспользовались профориентационными услугами.

В общем, с начала года услугами Киевского городского центра занятости воспользовались 50,3 тыс. граждан.

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Киев по уровню занятости населения в возрасте 15−70 лет опережает другие регионы страны, отмечает Госстат. В столице этот показатель составляет 61,4%, а в среднем по Украине — 55%.

Также столица по уровню безработицы населения в возрасте 15−70 лет занимает второе место с показателем 7,6% (в среднем в Украине — 10,5%).

Центр занятости на 1 августа получил от работодателей информацию о 12,7 тысячи вакансий. Это почти на две тысячи вакансий меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Увеличился средний размер зарплаты в вакансиях — с 8,7 тыс. гривен в 2020 году до 10 тыс. сегодня.

На сегодня работодатели нуждаются в водителях, медсестрах, патрульных полицейских, слесарях-сантехниках, продавцах, грузчиках, поварах, работниках заведений ресторанного хозяйства, дворниках, охранниках.

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По материалам Корреспондент.net
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