По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (42,837 млн грн и 32,854 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (34 и 32), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,87−26,88 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активные заявки по доллару на сумму 75,691 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
26,8800 — 55 000
26,8800 — 44 000
26,8800 — 120 000
26,8700 — 30 001
26,8700 — 45 000
26,8700 — 150 000
26,8700 — 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,8800 — 30 000
26,8800 — 44 000
26,8900 — 23 000
26,8900 — 60 000
26,8900 — 10 000
26,8900 — 30 000
26,8900 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,9284 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,8662 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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