Прибыль компании Баффета подскочила на 21% на фоне восстановления экономики

Во втором квартале 2021 года прибыль инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета выросла на 21% и составила $ 6,69 млрд. Об этом говорится в отчетности, опубликованной на сайте компании, пишет Forbes.
Для сравнения: в первом квартале рост прибыли Berkshire Hathaway составил 19,5%.
Как пишет Bloomberg, компании Баффета помогло восстановление американской экономики после пандемии коронавируса. В самом холдинге отметили, что большинство его портфельных компаний, включая фирмы из сфер услуг, производства и ритейла, пострадали от covid-19, однако теперь их показатели приближаются к допандемическим уровням, а в некоторых случаях даже превышают их.
Согласно отчетности, квартальная прибыль Berkshire Hathaway от железных дорог, коммунальных и энергетических предприятий подскочила на 27% в годовом выражении, до $ 2,26 млрд.
Читайте также: Уоррен Баффет может заработать миллиарды благодаря убыточному стартапу
Доходы от категории «других бизнесов», которая включает девелопмент, химическую промышленность и страхование, выросли более чем на 100% и составили $ 3 млрд.
При этом холдинг Баффета пострадал из-за расходов принадлежащего ему автостраховщика Geico.
Во втором квартале Berkshire Hathaway также сократила объем программы выкупа собственных акций. Стоимость выкупленных ценных бумаг составила $ 6 млрд против $ 6,6 млрд в первом квартале текущего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 3340 8
Интертелеком назвал дату прекращения услуг в ряде областей и столицеПозавчера, 16:30 - 2656 4
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 3622 2
Начисления в платежках за коммуналку за год выросли на третьВчера, 09:02 - 569 2
Договор паевого участия теперь можно заключить онлайн01.02.2021, 17:27 - 324 1
Киевгорстрой ввел в эксплуатацию новый «укрбудовский» ЖКВчера, 12:46 - 4090
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 3622 2
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 3340 8
В Гоструда объяснили, можно ли брать отпуск напередВчера, 19:00 - 2755
Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнесаВчера, 15:01 - 1714
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 582 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 512
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1551 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1548 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2239 7