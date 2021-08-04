0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

Прибыль компании Баффета подскочила на 21% на фоне восстановления экономики

Прибыль компании Баффета подскочила на 21% на фоне восстановления экономики

Во втором квартале 2021 года прибыль инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway американского миллиардера Уоррена Баффета выросла на 21% и составила $ 6,69 млрд. Об этом говорится в отчетности, опубликованной на сайте компании, пишет Forbes.

Для сравнения: в первом квартале рост прибыли Berkshire Hathaway составил 19,5%.

Как пишет Bloomberg, компании Баффета помогло восстановление американской экономики после пандемии коронавируса. В самом холдинге отметили, что большинство его портфельных компаний, включая фирмы из сфер услуг, производства и ритейла, пострадали от covid-19, однако теперь их показатели приближаются к допандемическим уровням, а в некоторых случаях даже превышают их.

Согласно отчетности, квартальная прибыль Berkshire Hathaway от железных дорог, коммунальных и энергетических предприятий подскочила на 27% в годовом выражении, до $ 2,26 млрд.

Читайте также: Уоррен Баффет может заработать миллиарды благодаря убыточному стартапу

Доходы от категории «других бизнесов», которая включает девелопмент, химическую промышленность и страхование, выросли более чем на 100% и составили $ 3 млрд.

При этом холдинг Баффета пострадал из-за расходов принадлежащего ему автостраховщика Geico.

Во втором квартале Berkshire Hathaway также сократила объем программы выкупа собственных акций. Стоимость выкупленных ценных бумаг составила $ 6 млрд против $ 6,6 млрд в первом квартале текущего года.

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.