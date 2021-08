Неизвестный покупатель отдал $135 000 за NFT камня

Созданная в конце 2017 года NFT-коллекция EtherRock стала популярной среди пользователей. 8 августа они заплатили в общей сложности свыше $200 000 за два разноцветных камня.

Об этом сообщает Cointelegraph.

EtherRock #21 перешел к новому владельцу за 45 ETH (более $135 000 на момент сделки), #33 ​купили за 33 ETH (почти $104 000).

Что это такое? Авторы коллекции вдохновлялись классическим увлечением игрушками Pet Rock, вспыхнувшим в конце 1975 года. Серия NFT состоит из ста идентичных по форме разноцветных камней. Согласно Etherscan, первый EtherRock продали 26 декабря 2017 года за 0,099 ETH (около $300 на тот момент).

Ether Rocks are the ultimate store of value/ inflation hedge.



There are 7bn people in the world ,21m Bitcoin-But only 100 Rocks in the world.



Can you imagine what happens when institutional money starts flowing into rocks?



It's a matter of time until a Rocks ETF is approved. pic.twitter.com/7EUyGynoml