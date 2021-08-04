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Неизвестный покупатель отдал $135 000 за NFT камня

Неизвестный покупатель отдал $135 000 за NFT камня

Созданная в конце 2017 года NFT-коллекция EtherRock стала популярной среди пользователей. 8 августа они заплатили в общей сложности свыше $200 000 за два разноцветных камня.

Об этом сообщает Cointelegraph.

EtherRock #21 перешел к новому владельцу за 45 ETH (более $135 000 на момент сделки), #33 ​купили за 33 ETH (почти $104 000).

Что это такое? Авторы коллекции вдохновлялись классическим увлечением игрушками Pet Rock, вспыхнувшим в конце 1975 года. Серия NFT состоит из ста идентичных по форме разноцветных камней. Согласно Etherscan, первый EtherRock продали 26 декабря 2017 года за 0,099 ETH (около $300 на тот момент).

Новая волна интереса к EtherRock связана с тем, что создатели выпустили оставшиеся токены.

Сейчас многие камни выставлены на перепродажу на популярных NFT-маркетплейсах. Цены на них варьируются от 31 ETH ($96 100) до 626 262 ETH (примерно $1,9 млрд).

Растущую популярность токенизированных камней-питомцев прокомментировал соучредитель и генеральный директор Onchain Capital Ран Нойнер.

«В мире 7 млрд человек, 21 млн BTC и только 100 камней. Представляете, что произойдет, когда в проект потекут институциональные деньги? Одобрение Rocks ETF – это вопрос времени», – написал он в своем Twitter.

По материалам Forklog
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