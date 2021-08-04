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Какие услуги предоставляет ПФУ в электронной форме

Какие услуги предоставляет ПФУ в электронной форме

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить в электронной форме через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда.

Об этом пишет Адвокат Права в Telegram-канале.

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Услуги для граждан:

  • подача заявлений на назначение и перерасчет пенсий;
  • электронное взаимодействие с Фондом по вопросам назначения и перерасчета пенсий;
  • подача заявлений о внесении изменений в электронное пенсионное дело;
  • оформление пенсионного удостоверения;
  • доступ к электронному пенсионному делу (для пенсионеров);
  • подача сканированных копий трудовой книжки, других данных для оцифровки трудовой деятельности;
  • просмотр и получение сведений о выплаченной заработной плате, уплаченных страховых взносах, приобретенном страховом стаже;
  • формирование в электронном виде справки и/или выписки из реестра застрахованных лиц с использованием проверочных кодов;
  • просмотр электронных больничных в Электронном реестре листков нетрудоспособности;
  • внесение / изменение / уточнение данных в реестре застрахованных лиц;
  • услуга «пенсионный калькулятор» – проведение прогнозного расчета будущей пенсии;
  • представление запросов для подготовки в бумажной форме справок, других документов, которые заявитель получит во время личного обращения в органы Фонда;
  • дистанционная запись на прием в сервисные центры;
  • заполнение аппликационных форм для подачи заявлений, жалоб, предложений, запросов в электронной форме и тому подобное;
  • получение и просмотр сообщений от Фонда;
  • получение информации о состоянии обработки обращений в Фонд;
  • заказ услуги информирования с помощью СМС-сообщения.

Услуги для работодателей:

  • доступ к информации из реестра застрахованных лиц о работниках за период пребывания лица в трудовых отношениях с этим работодателем;
  • о состоянии взаиморасчетов по обязательствам плательщика;
  • о пересмотре сформированных электронных больничных работников в электронном реестре листков нетрудоспособности, формировании соответствующих расчетов;
  • о получении информации, необходимой для осуществления оплаты временной нетрудоспособности;
  • о подаче данных для оцифровки трудовой деятельности работников.

Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи или средств Интегрированной системы электронной идентификации (GOV ID) с использованием технологий BankID и MobileID.

В ближайшее время для входа на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда запланировано внедрение технологии удаленной квалифицированной электронной подписи Смарт-Дія.

Доступ к электронным сервисам фонда также можно получить через мобильное приложение “Пенсионный фонд”, которое есть в GoоglePlay и AppStore. Кроме того, завершается интеграция сервисов Пенсионного Фонда с мобильным приложением «Дія».

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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