Какие услуги предоставляет ПФУ в электронной форме

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить в электронной форме через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда.

Об этом пишет Адвокат Права в Telegram-канале.

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Услуги для граждан:

подача заявлений на назначение и перерасчет пенсий;

электронное взаимодействие с Фондом по вопросам назначения и перерасчета пенсий;

подача заявлений о внесении изменений в электронное пенсионное дело;

оформление пенсионного удостоверения;

доступ к электронному пенсионному делу (для пенсионеров);

подача сканированных копий трудовой книжки, других данных для оцифровки трудовой деятельности;

просмотр и получение сведений о выплаченной заработной плате, уплаченных страховых взносах, приобретенном страховом стаже;

формирование в электронном виде справки и/или выписки из реестра застрахованных лиц с использованием проверочных кодов;

просмотр электронных больничных в Электронном реестре листков нетрудоспособности;

внесение / изменение / уточнение данных в реестре застрахованных лиц;

услуга «пенсионный калькулятор» – проведение прогнозного расчета будущей пенсии;

представление запросов для подготовки в бумажной форме справок, других документов, которые заявитель получит во время личного обращения в органы Фонда;

дистанционная запись на прием в сервисные центры;

заполнение аппликационных форм для подачи заявлений, жалоб, предложений, запросов в электронной форме и тому подобное;

получение и просмотр сообщений от Фонда;

получение информации о состоянии обработки обращений в Фонд;

заказ услуги информирования с помощью СМС -сообщения.

Услуги для работодателей:

доступ к информации из реестра застрахованных лиц о работниках за период пребывания лица в трудовых отношениях с этим работодателем;

о состоянии взаиморасчетов по обязательствам плательщика;

о пересмотре сформированных электронных больничных работников в электронном реестре листков нетрудоспособности, формировании соответствующих расчетов;

о получении информации, необходимой для осуществления оплаты временной нетрудоспособности;

о подаче данных для оцифровки трудовой деятельности работников.

Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи или средств Интегрированной системы электронной идентификации (GOV ID) с использованием технологий BankID и MobileID.

В ближайшее время для входа на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда запланировано внедрение технологии удаленной квалифицированной электронной подписи Смарт-Дія.

Доступ к электронным сервисам фонда также можно получить через мобильное приложение “Пенсионный фонд”, которое есть в GoоglePlay и AppStore. Кроме того, завершается интеграция сервисов Пенсионного Фонда с мобильным приложением «Дія».

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.