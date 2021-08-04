Какие услуги предоставляет ПФУ в электронной форме

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить в электронной форме через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда.
Об этом пишет Адвокат Права в Telegram-канале.
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Услуги для граждан:
Услуги для работодателей:
Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи или средств Интегрированной системы электронной идентификации (GOV ID) с использованием технологий BankID и MobileID.
В ближайшее время для входа на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда запланировано внедрение технологии удаленной квалифицированной электронной подписи Смарт-Дія.
Доступ к электронным сервисам фонда также можно получить через мобильное приложение “Пенсионный фонд”, которое есть в GoоglePlay и AppStore. Кроме того, завершается интеграция сервисов Пенсионного Фонда с мобильным приложением «Дія».
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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