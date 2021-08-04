0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Стартовало массовое производство MacBook Pro с новым дизайном

Стартовало массовое производство MacBook Pro с новым дизайном

Поставщики-партнёры Apple начали массовое производство грядущих 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с переработанным дизайном, намереваясь достичь поставок в 800 тысяч ежемесячно к концу ноября.

Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes с широкими связями среди производителей.

Слухи о грядущем выпуске переработанных MacBook Pro диагональю 14 и 16 дюймов ходят уже давно. Но теперь появилось ещё одно подтверждение того, что новинки наконец-то появятся на полках магазинов. Судя по всему, Apple планирует напряженный осенний сезон, собираясь выпустить новые MacBook, iPhone, Apple Watch и AirPods.


Фото: DigiTimes

По предварительной информации, новые MacBook Pro получат экраны Mini LED, обновленный дизайн и более мощную версию SoC Apple.

Анонс может состояться одновременно iPhone 13 и Apple Watch Series 7, однако более логично ожидать презентацию MacBook Pro на отдельном мероприятии, полностью посвящённом компьютерам Mac, которое состоится позднее сентябрьского анонса iPhone 13.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.