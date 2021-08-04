Стартовало массовое производство MacBook Pro с новым дизайном

Поставщики-партнёры Apple начали массовое производство грядущих 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro с переработанным дизайном, намереваясь достичь поставок в 800 тысяч ежемесячно к концу ноября.

Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes с широкими связями среди производителей.

Слухи о грядущем выпуске переработанных MacBook Pro диагональю 14 и 16 дюймов ходят уже давно. Но теперь появилось ещё одно подтверждение того, что новинки наконец-то появятся на полках магазинов. Судя по всему, Apple планирует напряженный осенний сезон, собираясь выпустить новые MacBook, iPhone, Apple Watch и AirPods.



Фото: DigiTimes

По предварительной информации, новые MacBook Pro получат экраны Mini LED, обновленный дизайн и более мощную версию SoC Apple.

Анонс может состояться одновременно iPhone 13 и Apple Watch Series 7, однако более логично ожидать презентацию MacBook Pro на отдельном мероприятии, полностью посвящённом компьютерам Mac, которое состоится позднее сентябрьского анонса iPhone 13.