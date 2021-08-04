Количество земельных сделок превысило 5 тысяч: где продавали больше всего

По состоянию на 10 августа в Украине на рынке сельскохозяйственных земель зарегистрировано 5 206 сделок. Общая площадь проданных земель превысила 10 тыс. га.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4532 нотариуса. Всего заявлений – 5082, из них согласовано 4473, в очереди на рассмотрение – 17, отказ получили 592.



Инфографика: Минагрополитики

В соответствии с инфографикой, за период с 1 июля по 9 августа этого года в Украине зарегистрированы сделки на 10 161 га земель. По площади лидируют Полтавская (1 276,4 га) и Харьковская области (1 171,8 га).

Напомним, 1 июля министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Справка Finance.ua:

по словам юриста, специалиста в земельном и аграрном праве Руслана Сокола, пока объективная цена земли составляет $2 тыс. за 1 га. Землевладельцам не стоит надеяться на высокие ценовые предложения;

одним из условий покупки земельного участка является проверка нотариусом источника происхождения средств покупателя.

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