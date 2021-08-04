В июне мировые резервы золота выросли на 100 тонн – WGC

Мировые золотые резервы выросли до 35.544,3 тонн: в июне-2021 общий объем драгметалла на балансах центробанков увеличился на 103,9 тонн.
Об этом свидетельствуют данные World Gold Council.
Согласно статистике WGC, в первый месяц лета мировые резервы золота выросли более чем на 100 тонн: крупнейшим покупателем драгметалла в июне стала Бразилия, пополнившая в указанный период золотые запасы на 41,8 т (до 121,1 т).
Также в числе стран, заметно нарастивших золотые запасы в июне, указываются Индия (+9,4 т), Узбекистан (+5,3 т), Польша (+1,2 т), Чехия (+0,5 т) и Мексика (+0,2 т).
В то же время, Казахстан в первый месяц лета сократил золотые резервы на 19,8 т, Турция «отминусовала» 16,7 т, а Германия – 2 т.
В целом же мировые золотые резервы выросли до 35.544,3 тонн: в июне-2021 объем драгметалла на балансах центробанков разных стран увеличился на 103,9 тонн.
Стоит отметить, что сегодня цены на «желтый металл» стремительно опускаются на фоне публикации сильной статистики по рынку труда США и укрепления курса доллара: вечером в понедельник за унцию золота дают $1740,80 (-1,26%). В то же время, цена сентябрьского фьючерса на серебро 9 августа опустилась до $23,703 (-2,56%).
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