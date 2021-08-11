Как избежать штрафа за перекраску автомобиля

Время от времени у автовладельцев возникает желание обновить свой автомобиль. Некоторые перекрашивают его, забывая о том, что за это могут оштрафовать.

Об этом напоминает портал Дорожный Адвокат.

Если автовладелец изменил цвет своего автомобиля, ему нужно сразу перерегистрировать машину в сервисном центре МВД. Сделать это нужно в течение десяти дней.

Что еще нужно знать:

если водитель решил изменить оттенок машины, но не менял полностью цвет, перерегистрация авто не нужна;

если авто перекрашено в несколько цветов, то основным указывают тот, который находится в нижнем слое.

В техпаспорте обязательно должен быть указан фактический цвет автомобиля, поскольку в случае разногласий водителя ждет штраф в размере 170 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составит 255 гривен или общественные работы (30-40 часов).

Справка Finance.ua:

в июле 2021 Украина зарегистрировала 9 600 новых автомобилей. На покупку этих авто украинцы потратили 305 млн долларов;

в прошлом месяце водители Киева оплатили за почасовую парковку более миллиона гривен. Однако инспекторы города также выписали 914 штрафов за неоплаченную парковку на сумму более 600 тысяч гривен;