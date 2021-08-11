Как избежать штрафа за перекраску автомобиля

Время от времени у автовладельцев возникает желание обновить свой автомобиль. Некоторые перекрашивают его, забывая о том, что за это могут оштрафовать.
Об этом напоминает портал Дорожный Адвокат.
Если автовладелец изменил цвет своего автомобиля, ему нужно сразу перерегистрировать машину в сервисном центре МВД. Сделать это нужно в течение десяти дней.
Что еще нужно знать:
В техпаспорте обязательно должен быть указан фактический цвет автомобиля, поскольку в случае разногласий водителя ждет штраф в размере 170 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составит 255 гривен или общественные работы (30-40 часов).
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