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Как избежать штрафа за перекраску автомобиля

Как избежать штрафа за перекраску автомобиля

Время от времени у автовладельцев возникает желание обновить свой автомобиль. Некоторые перекрашивают его, забывая о том, что за это могут оштрафовать.

Об этом напоминает портал Дорожный Адвокат.

Если автовладелец изменил цвет своего автомобиля, ему нужно сразу перерегистрировать машину в сервисном центре МВД. Сделать это нужно в течение десяти дней.

Что еще нужно знать:

  • если водитель решил изменить оттенок машины, но не менял полностью цвет, перерегистрация авто не нужна;
  • если авто перекрашено в несколько цветов, то основным указывают тот, который находится в нижнем слое.

В техпаспорте обязательно должен быть указан фактический цвет автомобиля, поскольку в случае разногласий водителя ждет штраф в размере 170 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф составит 255 гривен или общественные работы (30-40 часов).

Справка Finance.ua:

  • в июле 2021 Украина зарегистрировала 9 600 новых автомобилей. На покупку этих авто украинцы потратили 305 млн долларов;
  • в прошлом месяце водители Киева оплатили за почасовую парковку более миллиона гривен. Однако инспекторы города также выписали 914 штрафов за неоплаченную парковку на сумму более 600 тысяч гривен;
  • несколько сотен тысяч еврономеров не могут воспользоваться льготными условиями растаможка из-за законодательных недостатков.
По материалам Finance.UA
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