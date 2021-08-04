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3,5 часа в воздухе: в США разработали гибридный дрон (фото, видео)

3,5 часа в воздухе: в США разработали гибридный дрон (фото, видео)

Американская компания из штата Вирджиния Advanced Aircraft Company разработала гибридный дрон Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR).

Об этом сообщает New Atlas.

В летающем аппарате установлены один бензиновый двигатель и шесть электромоторов.

Компания заявляет, что HAMR может находиться в воздухе в течение 3,5 часа благодаря одной заправке 3 литров бензина. Однако продолжительность пребывания аппарата в воздухе уменьшается в случае увеличения груза на его борту.


Фото: New Atlas

Обычно беспилотники имеют возможность летать в течение около 30 минут благодаря своим батареям.

Также дрон может перевозить максимально 2,7 кг, которые распределены между двумя грузовыми отсеками.

Сам беспилотник весит 14,5 кг с параметрами в 1,7 на 3,3 метра. Максимальная его скорость не превышает 46 км в час.

Отмечается, что летающий аппарат можно использовать как для инспекции инфраструктурных объектов, так и для исследований и даже разведывательной деятельности и тому подобное.

По материалам Укринформ
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