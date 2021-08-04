Daimler вложит более 40 млрд евро в электромобили

Владелец бренда Mercedes-Benz – компания Daimler – инвестирует собственные средства около 40 миллиардов евро в развитие электрических автомобилей с 2022 по 2030 год. Автоконцерн планирует как следует подготовиться к будущей электрификации рынка и достичь 100-процентной готовности к энергопереходу к концу этого периода.

Подготовка, в том числе, включит, по мере роста количества электромобилей в мире, строительство дополнительных восьми заводов по производству аккумуляторных батарей вместе с партнерами Daimler. А с 2025 года автогигант переключится на производство экологически чистого транспорта.

По словам генерального директора корпорации Ола Каллениуса, все автомобили «Даймлер» станут электрическими, избавившись от традиционных двигателей внутреннего сгорания. Компания серьезно подходит к этому вопросу и надеется, что намеченные планы удастся реализовать.

При этом автогигант также упоминает и о том, что практически все производственно-технологические процессы, связанные с выпуском ДВС, будут остановлены в течение пяти лет. Однако точных прогнозов руководство Daimler все-таки не дает, резонно опасаясь называть определенные даты в силу множества факторов, тем более что другие автопроизводители, например, Volvo, тоже нацелены на трансформацию производства, но через 10 лет, а представители General Motors собираются изменить приоритеты только по окончании 15-летнего срока.

Daimler «раскрыл карты электрификации» через неделю после предложения Евросоюза де-факто запретить продажу машин, работающих на ископаемом топливе. По его инициативе, с 2035 года для ускорения перехода на экологически чистый транспорт в рамках комплекса мер по борьбе с глобальным потеплением весь мир должен будет полностью отказаться от авто с ДВС.

В Daimler предполагают, что к 2025 году продажи электрических и гибридных автомобилей составят примерно половину мирового автомобильного рынка. По сравнению с прошлыми прогнозами, увеличение доли электрокаров произойдет на 5 лет раньше. Интересно, что после сделанного руководством автоконцерна заявления акции компании выросли в цене примерно на 1%.