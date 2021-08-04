В Uber сообщили об увеличении убытков

В компании Uber известили об увеличении убытков до $ 509 млн, потому что у них не хватает водителей. Акции Uber подешевели на 11,4%.

В сервисе отчитались о негативной динамике EBITDA по результатам второго квартала. Финансовые сложности компании связаны с тем, что у них критически не хватает водителей. Чтобы оставить водителей в компании, Uber выплачивает им бонусы, которые «съедают прибыль».

509 миллионов долларов — убытки компании во втором квартале 2021 года до вычета налогов. Стоимость акций Uber теперь составляет 41 доллар, то есть на 4% меньше.

Чистая прибыль компании составляет 1,1 миллиарда долларов. До этого прибыль была значительно выше — 3,9 млрд долларов.

За этот период запрос на услуги такси в США вырос. В Uber зафиксировали рекордное количество бронирований на 22 миллиарда долларов. Но водителей не хватает, потому что не все вернулись к работе после пандемии. Поэтому компании пришлось потратить на бонусы для них 250 миллионов долларов. Как результат, отрицательный показатель EBITDA в $ 509 млн. Это значительно больше, чем прогнозировали аналитики ($ 325 млн).

Исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи сообщила аналитикам, что бизнес по доставке еды компании обеспечил защиту от потенциального падения доходов и что июльские тенденции поддерживают перспективы компании во второй половине года.

Также в компании сообщили, что количество активных водителей и работников по доставке еды увеличилась почти на 420 тысяч с февраля по июль.