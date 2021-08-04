В МОН анонсировали повышение зарплат учителям

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине до конца 2021 года зарплаты учителей вырастут на 9%. Также он добавил, что заработная плата педагогов уже почти в 2,4 раза выше, чем уровень минимальной зарплаты в стране.
Об этом Шкарлет рассказал в интервью изданию «Слово и дело».
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«У нас сейчас только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике», — сказал глава министерства.
Кроме того, он добавил, что в концепцию роста зарплат заложена возможность самого учителя заработать себе дополнительно 20% к окладу. Это возможно за счет процедуры сертификации в начальной школе.
Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Украине в июне выросла на 6% и достигла 14 313 грн ($ 530). Этот показатель является самым высоким за всю историю. При этом сам по себе рост зарплат еще не свидетельствует об улучшении благосостояния украинцев. В этом случае нужно обращать внимание и на цены.
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