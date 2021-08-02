Почему в Киеве растут цены на недвижимость и сколько это продлится - прогноз от экс-главы НБУ

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева рассказала, что происходит с ценами на жилье в Украине.
По мнению Гонтаревой, мировая тенденция показывает, что во многих странах рынок недвижимости находится на пике, а в нашей стране раньше его сдерживало отсутствие ипотеки.
«Что мешало? Верховная Рада ввела мораторий на отчуждение имущества под ипотекой. Кто же будет выдавать кредиты, если вы не можете в случае невозврата забрать недвижимость и выставить ее на продажу, погасить свои убытки? Сейчас этот вопрос решили, мораторий убрали. Но для этого понадобилось семь лет», – подчеркнула Гонтарева.
Она добавила, что сейчас государство частично покрывает ставки по новым ипотечным кредитам. «Ясное дело, как только будет массовая ипотека, будет реальный платежеспособный спрос и как следствие – повышение цен на жилую недвижимость», – акцентировала внимание она.
Говоря о рынке недвижимости, Гонтарева добавила, что ожидает в ближайшее время бума на рынке недвижимости – как только ипотека станет еще доступнее.
«Не думаю, что «серая экономика» стала больше. Когда я пришла в НБУ, она была на уровне 40%, как считали наши макроэкономисты. Когда уходила, она была на уровне 30%. Увеличилась ли она снова, не могу сказать», – резюмировала она.
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