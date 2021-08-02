0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 243 0

Почему в Киеве растут цены на недвижимость и сколько это продлится - прогноз от экс-главы НБУ

Почему в Киеве растут цены на недвижимость и сколько это продлится - прогноз от экс-главы НБУ

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева рассказала, что происходит с ценами на жилье в Украине.

По мнению Гонтаревой, мировая тенденция показывает, что во многих странах рынок недвижимости находится на пике, а в нашей стране раньше его сдерживало отсутствие ипотеки.

«Что мешало? Верховная Рада ввела мораторий на отчуждение имущества под ипотекой. Кто же будет выдавать кредиты, если вы не можете в случае невозврата забрать недвижимость и выставить ее на продажу, погасить свои убытки? Сейчас этот вопрос решили, мораторий убрали. Но для этого понадобилось семь лет», – подчеркнула Гонтарева.

Она добавила, что сейчас государство частично покрывает ставки по новым ипотечным кредитам. «Ясное дело, как только будет массовая ипотека, будет реальный платежеспособный спрос и как следствие – повышение цен на жилую недвижимость», – акцентировала внимание она.

Говоря о рынке недвижимости, Гонтарева добавила, что ожидает в ближайшее время бума на рынке недвижимости – как только ипотека станет еще доступнее.

«Не думаю, что «серая экономика» стала больше. Когда я пришла в НБУ, она была на уровне 40%, как считали наши макроэкономисты. Когда уходила, она была на уровне 30%. Увеличилась ли она снова, не могу сказать», – резюмировала она.

Справка Finance.ua:

  • несмотря на пандемию недвижимость в Украине подорожала на 15%, стройплощадки Киева — на 33%. Об этом говорится в аналитике OLX недвижимость. Новостройки тоже активно дорожают. Этим летом, с 1-го июня по 1 августа, в Киеве цены выросли на 6,5%, а вот в Днепре рынок немного притормозил — однокомнатные летом продавали на 5% дешевле, а трехкомнатные — на 2%. Подорожали только двухкомнатные — но сразу на 7%.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.