Нужно ли регистрировать ГБО: суд дал разъяснение

Водитель установил на автомобиле газобаллонное оборудование. Эти действия водитель не согласовывал в сервисном центре МВД. Водитель считал, что установление этого оборудования не привело к изменению полной массы и ее распределения по осям, размещения центра тяжести, типа двигателя, его веса и мощности.
Как действовать в такой ситуации, пишет «Дорожный адвокат.»
Во время остановки автомобиля полицией, инспектор обнаружил факт несогласованного с МВД переоборудования и вынес постановление о наложении штрафа в размере 340 грн.
Считая такое постановление противоправным, водитель обратился с иском в суд. В иске водитель не отрицал, что установил ГБО. Однако отмечал, что установка ГБО не является переоборудованием и не требует согласования с МВД.
Запрещается эксплуатация транспортных средств в случае их переоборудования с нарушением требований стандартов, касающихся безопасности дорожного движения. Переоборудование транспортных средств согласуется с территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД.
Переоборудование транспортных средств, то есть изменение параметров конструкции транспортных средств путем установки специального оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией на данное транспортное средство, должно соответствовать правилам, нормативам и стандартам.
Это привело к изменению учетных данных механического транспортного средства, что должно быть отражено в его регистрационных документах.
Постановлением КМУ от
В соответствии с пунктом 1 Порядка переоборудования транспортных средств, утвержденного Постановлением КМУ от
С учетом указанного, суд исследовал, что установка газобаллонного оборудования на автомобиль считается переоборудованием. Поэтому оно должно быть согласовано с сервисным центром МВД. Переоборудование автомобиля для работы на другом типе топлива, по мнению суда, должно быть вписано в свидетельство о регистрации автомобиля.
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