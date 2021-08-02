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Нужно ли регистрировать ГБО: суд дал разъяснение

Нужно ли регистрировать ГБО: суд дал разъяснение

Водитель установил на автомобиле газобаллонное оборудование. Эти действия водитель не согласовывал в сервисном центре МВД. Водитель считал, что установление этого оборудования не привело к изменению полной массы и ее распределения по осям, размещения центра тяжести, типа двигателя, его веса и мощности.

Как действовать в такой ситуации, пишет «Дорожный адвокат.»

Во время остановки автомобиля полицией, инспектор обнаружил факт несогласованного с МВД переоборудования и вынес постановление о наложении штрафа в размере 340 грн.

Считая такое постановление противоправным, водитель обратился с иском в суд. В иске водитель не отрицал, что установил ГБО. Однако отмечал, что установка ГБО не является переоборудованием и не требует согласования с МВД.

Запрещается эксплуатация транспортных средств в случае их переоборудования с нарушением требований стандартов, касающихся безопасности дорожного движения. Переоборудование транспортных средств согласуется с территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД.

Переоборудование транспортных средств, то есть изменение параметров конструкции транспортных средств путем установки специального оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией на данное транспортное средство, должно соответствовать правилам, нормативам и стандартам.

Это привело к изменению учетных данных механического транспортного средства, что должно быть отражено в его регистрационных документах.

Постановлением КМУ от 31.01.1992 года № 47 утвержден образец свидетельства о регистрации транспортного средства, где предусмотрена графа Тип двигателя Р.2.

В соответствии с пунктом 1 Порядка переоборудования транспортных средств, утвержденного Постановлением КМУ от 21.07.2010 № 607, переоборудованием транспортных средств является установка специального оборудования не предусмотренного нормативно-технической документацией, что приводит к изменению полной массы и ее распределения по осям, размещения центра тяжести, типа двигателя, его веса и мощности, в том числе для работы на газовом моторном топливе и альтернативных видах жидкого и газового топлива.

С учетом указанного, суд исследовал, что установка газобаллонного оборудования на автомобиль считается переоборудованием. Поэтому оно должно быть согласовано с сервисным центром МВД. Переоборудование автомобиля для работы на другом типе топлива, по мнению суда, должно быть вписано в свидетельство о регистрации автомобиля.

По материалам Finance.UA
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