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До 2 месяцев за гривну – прорыв на рынке МФО

Отечественный рынок микрокредитования стремительно развивается, а потому его топовые игроки постоянно придумывают заманчивые предложения для клиентов. Так недавно бренд УкрПозика презентовал просто-таки сенсационное предложение – «До двух месяцев за гривну». Суть его заключается в том, что новые клиенты, взявшие свой первый кредит сроком до 30 дней, первый раз могут продлить его еще на 30 дней – и все это будет стоить всего 1 грн! Ибо сейчас дебютные кредиты УкрПозика дает вообще без начисления процентов. Хорошо быть новым клиентом, правда?

Сейчас в Украине больше никто не выдает фактически беспроцентный заем на таких условиях. Поэтому слоган кампании «Вот вам деньги эксклюзивно – до двух месяцев за гривну» полностью отражает ее суть.

Собственно, почему это предложение крайне выгодно для заемщиков? Обычно МФО дают деньги в кредит сроком до 1 месяца. И вот представьте: пришло время платить, а вам немного задержали зарплату… Возможность продлить микрокредит в таком случае становится спасительной! Ведь так можно не попасть в должники и не портить кредитную историю. А еще вы в течение дополнительного месяца пользуетесь кредитными средствами, но не тяготитесь взятыми обязательствами, зато получаете фактически кредит без процентов.

В частной жизни, когда вы просите заемщика отсрочить долг, это может негативно повлиять на ваши отношения. А в МФО обычно услуга пролонгации кредита платная, но так всегда выгоднее, чем заказ нового займа. Тем и уникальна акция «До двух месяцев за гривну» от УкрПозика – вы платите только 1 грн за продление кредита. И не обязательно переносить дату оплаты на месяц. Хотите, можете выбрать срок в 7, 14 или 30 дней – этим управляет сам клиент в своем Личном кабинете на сайте. Там следует вводить акционный купон, его обязательно пришлет УкрПозика на электронную почту или в SMS владельцу первого кредита. Именно этот купон и превращает плату за продление в 1 грн.

Однако воспользоваться предложением продления за 1 грн можно только один раз – и только в первый раз, к тому же заметьте, если это ваш первый заем. Вот так и в жизни – новичкам всегда везет…

По материалам УкрПозика
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