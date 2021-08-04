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Доход Booking вырос на 250%, а брони жилья - на 850%

Доход Booking вырос на 250%, а брони жилья - на 850%

Сервис бронирования жилья Booking.com во втором квартале 2021 года (апрель-июнь) вырос более, чем втрое.

Как говорится в пресс-релизе компании, за отчетный период доход составил $2,16 млрд, увеличившись на 243% (в это же время в 2020 году он составлял $630 млн). Такие показатели превысили оценку аналитиков Уолл-стрит на $1,90 млрд.

За второй квартал 2021 года стоимость всех забронированных отелей составила $22 млрд, что на 852% больше, чем годом ранее. В то же время количество забронированных ночей в номерах у сервиса выросло на 457,5%, достигнув 157 ночей (что на 56% больше по сравнению с первым кварталом и является лучшим показателем с начала пандемии).

Несмотря на такие показатели, во втором квартале 2021-го компания получила убыток в $167 млн, хотя год назад она имела прибыль в $122 млн. Также Booking сообщил о более значительном, чем ожидался, убытке в $2,55 на акцию.

Больше всего на такой рост повлиял спрос в Европе и США, поскольку люди начали планировать поездки, которые долго откладывали. В то же время из-за пандемии они стали отказываться от крупных отелей и бронировать альтернативы, например, проживание в домашних условиях, что составило во втором квартале почти четверть от всех бронирований. По словам генерального директора Booking Гленна Фогеля, такая тенденция сохранится и в будущем — люди будут больше искать альтернативное жилье, передает агентство Reuters.

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По материалам The page
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