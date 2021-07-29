Межбанк: «сенсации» от НБУ или как окончательно запутать рынок

Четверг прошел на валютном рынке очень интересно, хотя и не блистал особым разнообразием котировок. За день котировки доллара находились в очень узком коридоре покупок 26,925−26,945 гривен и продаж от тех же 26,945 до 26,965 гривен. Лишь под конец торговой сессии котировки опустились до отметки 26,91/26,93 гривны за доллар.
«Фишкой» и «сенсацией» дня стал неожиданный для всех выход Нацбанка под конец сессии с покупкой $ 5 млн долларов по 26,92 гривны. Зачем регулятор выходил с данной интервенцией — так и осталось загадкой для дилеров банков и клиентов. На тренд по курсу это уже глобально не влияло, особо избытка или нехватки валюты не ощущалось, время выхода на торги — тоже, мягко говоря, нетипичное и малоэффективное с точки зрения формирования у рынка «понимания» того, что «хочет» регулятор по курсу. Но факт остается фактом — НБУ присутствовал на межбанке.
Если посмотреть на все происходящее сегодня на межбанке со стороны, то можно смело говорить о том, что противостояние интересов крупных игроков сегодня закончилось почти ничем. Доллар за день подешевел на 1,5 копеек — с утренних 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен, а сам тренд по курсу можно назвать «боковиком». Но «загадочный» выход НБУ с покупкой доллара в конце дня значительно оживил участников рынка именно своей логикой, которая так и осталась в недрах самого Национального банка.
Главные события 5 августа на валютном рынке:
1). Доллар подешевел на 1,5 копейки — с 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен.
2). Нацбанк выходил сегодня на межбанк под конец дня с «загадочной» покупкой $ 5 млн по 26,92 гривен.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9428 гривны, а официальный курс на 6 августа 2021 года установлен на уровне 26,9395 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,92 / 26,94
евро — 31,91 / 31,94
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1835 / 1,1837
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