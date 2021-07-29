Subaru отзывает десятки тысяч машин

Subaru и Национальная администрация безопасности дорожного транспорта США (NHTSA) объявили, что автопроизводитель отзывает более 165 000 автомобилей из-за топливных насосов.
Потенциально неисправное оборудование может привести к тому, что двигатель заглохнет во время езды.
Топливный насос низкого давления в баке, о котором идет речь, широко использовался во всей линейке Subaru. Subaru впервые отметила неисправность в 2020 году.
Неисправный топливный насос может привести к плохой работе двигателя. Отзыв не ограничивается какой-либо конкретной конфигурацией двигателя, поскольку включены некоторые модели с турбонаддувом.
Кампания отзыва затрагивает несколько автомобилей Subaru, включая Impreza, Legacy, Forester 2018, Outback 2019−2020, WRX 2018−2019 и некоторые другие.
«Пострадавшие автомобили могут быть оснащены топливным насосом низкого давления, произведенным в течение определенного периода времени, который может включать крыльчатку, изготовленную с меньшей плотностью», — говорится в сообщении Subaru.
«Если поверхность крыльчатки с более низкой плотностью подвергается сушке растворителем в течение более длительных периодов времени, на ней могут образоваться мелкие трещины. Эти трещины могут привести к чрезмерному поглощению топлива, что приведет к деформации крыльчатки. Со временем крыльчатка может деформироваться, что может привести к выходу из строя топливного насоса низкого давления», — отметили в компании.
В ближайшее время Subaru свяжется с владельцами и предоставит инструкции по устранению неисправности у местного дилера.
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