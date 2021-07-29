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Потребителям в этом году вернули ₴6,8 миллиона за некачественные товары и услуги

Потребителям в этом году вернули &#8372;6,8 миллиона за некачественные товары и услуги

Потребителям за январь-июль 2021 года вернули 6,8 миллиона гривен за некачественные товары и услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«За семь месяцев 2021 года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило почти 14 тысяч предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. По итогам их рассмотрения потребителям возвращено 6,8 миллиона гривен за некачественные товары и предоставленные услуги», — говорится в сообщении.

В частности, 37,3% обращений потребителей касались качества непродовольственных товаров; 46,4% – качества предоставленных услуг (работ), из них 20,1% – качества жилищно-коммунальных услуг; 4,4% – качества продовольственных товаров; 11,5% – приобретения товаров через интернет, вне торговых или офисных помещений, при заключении договора на расстоянии.

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По материалам Укринформ
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