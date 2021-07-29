В 2021 году правительство США конфисковало криптовалюту на $1,2 млрд

Правительство США регулярно проводит аукционы по продаже запасов Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют, которые были конфискованы у преступников.

Например, в июне правительство США продало с аукциона немного лайткоинов, биткоинов и Bitcoin Cash. Лот 4TQSCI21402001 — один из 11 выставленных на четырёхдневный аукцион — включал 150,22567153 лайткоинов и 0,00022893 Bitcoin Cash на сумму более $21 000 по текущему курсу. Эта криптовалюта была конфискована в рамках дела о несоблюдении требований к выплате налогов.

В течение многих лет правительство изымало, накапливало и продавало криптовалюты, наряду с обычными активами, которые были конфискованы в ходе операций по поимке преступников.

«Это может быть 10 лодок, 12 автомобилей, а затем один из лотов может включать какое-то количество Bitcoin, выставленных на аукцион», — пояснил Джарод Купман (Jarod Koopman), директор отдела киберпреступности Налогового управления США (IRS).

Проведение аукционов началось после уничтожения в 2013 году Silk Road, торговой площадки в даркнете, торгующей нелегальными товарами, где Bitcoin часто использовались для оплаты. Когда была уничтожена Silk Road, федеральным агентам необходимо было определиться, как поступить со всеми конфискованными криптовалютами.

«В кошельке было около 30 000 Bitcoin, которые мы смогли идентифицировать и изъять. В то время это была, вероятно, самая крупная конфискация Bitcoin за всю историю, и она была продана примерно за $19 млн», — рассказала Шэрон Коэн Левин (Sharon Cohen Levin), занимавшаяся первым обвинением по Silk Road и проработавшая 20 лет в качестве начальника отдела по отмыванию денег и конфискации активов в прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка.

«Никто никогда не делал ничего подобного. Служба маршалов провела собственный аукцион активов, на котором она принимала заявки», — добавила она. Эта партия Bitcoin досталась венчурному капиталисту-миллиардеру Тиму Дрейперу (Tim Draper). «В то время это казалось большой суммой денег, но если бы правительство сохранило эти Bitcoin, сегодня они стоили бы намного больше», — говорит Левин. Проданные в 2014 году биткоины сейчас бы стоили более $1,1 млрд.

«В 2019 финансовом году нами было конфисковано криптовалюты на сумму около $700 000. В 2020 году было до $137 млн. И пока что в 2021 году мы находимся на уровне $1,2 млрд», — сообщил Купман ресурсу CNBC. Финансовый год заканчивается 30 сентября 2021 года.