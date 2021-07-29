Apple AirPods Pro получили функцию усиления голоса

Разработчики Apple представили очередную бета-версию прошивки для гарнитуры AirPods Pro, расширившей возможности аксессуара. Пользователи получили доступ к режиму Conversation Boost, о котором ещё пару месяцев назад говорили представители компании.

Новая функция позволяет использовать AirPods Pro в качестве альтернативы слуховому аппарату. Благодаря технологии усиления голоса, наушники могут облегчить общение людям с лёгкими или умеренными нарушением слуха. Любопытно, что Apple не отметила эту особенность в руководстве к прошивке 4A362b — на неё обратили внимание сами пользователи.

Режим Conversation Boost использует специальную технологию формирования диаграммы направленности микрофона на базе алгоритмов машинного обучения для выделения речи. Он работает таким образом, чтобы пользователь мог сфокусироваться на голосе собеседника — гарнитура при этом отсекает посторонние шумы.

Полноценный дебют функции состоится осенью 2021 года вместе с релизом iOS 15. Опробовать Conversation Boost в работе можно уже сейчас, загрузив апдейт при наличии учётной записи разработчика.