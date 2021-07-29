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Глава совета директоров Tesla продала акции компании

Глава совета директоров Tesla продала акции компании

Председатель совета директоров американского производителя электромобилей Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) продала акции компании на сумму свыше $22 миллионов.

Об этом свидетельствуют документы компании, размещенные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В частности, согласно опубликованным данным, Денхолм продала 31,25 тысячи акций по цене от $700 до $720 за бумагу. В результате сделок у нее осталось 156,25 тысячи акций компании.

Денхолм входит в совет директоров Tesla с августа 2014 года, а возглавляет его с ноября 2018 года.

Напомним, в феврале текущего года Кимбал Маск, младший брат Илона Маска и член совета директоров компании, продал акции этого эмитента на 25,6 миллиона долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния.

По материалам Минфин.com.ua
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