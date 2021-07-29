Глава совета директоров Tesla продала акции компании

Председатель совета директоров американского производителя электромобилей Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) продала акции компании на сумму свыше $22 миллионов.

Об этом свидетельствуют документы компании, размещенные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В частности, согласно опубликованным данным, Денхолм продала 31,25 тысячи акций по цене от $700 до $720 за бумагу. В результате сделок у нее осталось 156,25 тысячи акций компании.

Денхолм входит в совет директоров Tesla с августа 2014 года, а возглавляет его с ноября 2018 года.

Напомним, в феврале текущего года Кимбал Маск, младший брат Илона Маска и член совета директоров компании, продал акции этого эмитента на 25,6 миллиона долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния.