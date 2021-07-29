Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц подряд после рекорда за 10 лет – ООН

Мировые цены на продовольственные товары в июле продолжили снижаться второй месяц подряд – они росли в течение года и достигли самого высокого за 10 лет уровня в мае.
Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Так, общий Индекс цен на продовольствие составил 123 пункта в июле 2021 года, что на 1,2% меньше уровня июня. В то же время они остаются на 31% выше уровня июня 2020 года. Падение в июле обусловлено снижением котировок на большинство зерновых и растительных масел, а также молочные продукты.
Индекс цен на зерно в июле сократился на 3% против июня в результате падения цен на кукурузу на 6%. Также снизились цены на ячмень и сорго, а котировки пшеницы выросли на 1,8% и достигли самого высокого уровня с середины 2014 года.
Цены на молочные продукты упали на 2,8% против июня, больше всего – на сухое обезжиренное молоко, за которым идут сливочное масло, сухое цельное молоко и сыр.
Растительное масло подешевело на 1,4% до пятимесячного минимума, ведь снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масло с избытком компенсировало рост цен на пальмовое.
Противоположный тренд, а именно – рост на 1,7%, показал в июле сахар, цены на который растут уже четвертый месяц подряд. Преимущественно это связано с более высокими ценами на сырую нефть, а также влиянием морозов на урожайность в Бразилии – крупнейшем экспортере сахара в мире.
Индекс цен на мясо несколько вырос с июня, больше всего – на мясо птицы, крупного рогатого скота. В то же время цены на свинину, наоборот, упали после снижения импорта Китая.
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