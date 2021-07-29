Счета всех банков объединят в одном мобильном приложении

Открытие банками своих API для других поставщиков платежных услуг позволит в одном мобильном приложении пользоваться картами разных банков.
Об этом рассказали участники круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Благодаря введению открытого банкинга изменятся сами принципы доступа к расчетам. Клиент отвяжется от конкретного банка, где открыт счет, и его мобильного приложения. Будет совсем другое поле для конкуренции, — отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. — И одна из важнейших фишек открытого банкинга в том, что инициировать платеж с определенного счета будет возможно с помощью другого поставщика платежных услуг и эмитированных им платежных средств».
Концепция открытого банкинга предполагает, что поставщики платежных услуг откроют свои API для других поставщиков платежных услуг и предоставят возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов.
«Банк отвечает за хранение денег на счете, и роль банка не меняется. Изменится частично клиентский опыт, поскольку он пользовался мобильным приложением одного банка, а сможет пользоваться мобильным приложением какой-то финансовой компании, в котором будет добавлена его карта и будет возможность просматривать свой счет и делать платежи», — рассказал член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банка Олег Клименко.
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В НБУ объяснили, как это будет работать на практике.
«Открытый банкинг о том, что разрывается комплект услуги „предоставитель услуги по ведению счета“ и „предоставление услуги канала для инициирования операции“. Клиент имеет право обратиться в соответствующие платежные учреждения, которые будут иметь право на этот тип операции, и использовать их более удобное приложение, чтобы инициировать операцию по счету, открытому в другом банке. Клиент сможет выбирать услуги: здесь я веду счет, но использую более удобные каналы доступа к этому банку», — рассказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.
Он уверяет, что платить больше потребителям не придется.
«Обслуживающий банк не имеет права тарифицировать операции клиента по счету, в зависимости от канала, по которому поступило распоряжение — или через сам банк, или через поставщика платежных услуг», — сказал Андрей Поддерегин.
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