В Украине хотят сократить сроки введения второй дозы COVID-вакцин

В Украине рассматривают возможность сокращения срока между первой и второй дозой вакцины от коронавируса. Таким образом пробуют ускорить процесс вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

Он выразил надежду, что до конца лета Украине удастся вакцинировать то количество людей, о котором было заявлено, и максимально подготовиться к осеннему всплеску заболеваемости.



“Также мы работаем над тем, чтобы оптимизировать процесс вакцинации: пересматриваются сроки введения вакцин, а именно их сокращение”, – сказал Кузин.

Сейчас интервалы между вакцинами:

Pfizer – вторая доза через 21-28 дней,

CoronaVac/Sinovac – через 28 дней,

AstraZeneca (Covishield/SKBio) – через 12 недель,