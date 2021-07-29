«Нафтогаз» инициирует международную нефтегазовую конференцию для привлечения внешних инвестиций

«Нафтогаз» инициирует проведение Украинского газового инвестиционного конгресса (Ukrainian Gas Investment Congress – UGIC) с целью привлечения инвестиций для развития украинской нефтегазовой отрасли и углубления интеграции с Европейским Союзом в вопросах энергетической безопасности.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
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Отмечается, что мероприятие состоится в Киеве с 20 по 22 октября 2021 года.
«Украина, а вместе с ней и «Нафтогаз», играют ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Имея вторые по объему запасы газа на континенте, у Украины – наибольшая возможность роста добычи природного газа в Европе. В ходе Украинского газового инвестиционного конгресса мы планируем представить наши инвестиционные возможности по всему миру», – сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Планируется, что участие в событии примут до 1000 бизнес- и политических лидеров со всего мира, с докладами будут выступать 30 спикеров в течение трех дней.
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