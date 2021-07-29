0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Межбанк: четверг будет самым напряженным днем на валютном рынке этой недели

Межбанк: четверг будет самым напряженным днем на валютном рынке этой недели

Четверг будет самым напряженным днем на валютном рынке этой недели, да еще и с элементом курсовой интриги.

К стандартным факторам, которые влияют на поведение участников торгов в первой декаде месяца (хозяйственная деятельность предприятий и покупка валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов), сегодня добавится дополнительный «возмутитель спокойствия» — психология основных игроков на межбанке.

Дело в том, что последние несколько дней курс доллара не только не проседает далее, а наоборот — активно начал расти. Если мелкие и средние представители реального сектора вынуждены во многом просто подстраиваться под происходящее и для обеспечения своей текущей деятельности проводить свои сделки по складывающемуся курсу, то у спекулянтов, крупных покупателей и продавцов, а также нерезидентов все гораздо интереснее. Им надо понимать — это уже окончательная смена тренда с укрепления гривны на ее постепенный возврат к уровням свыше 27−27,20 гривен или это просто первые дни августа были для нацвалюты не столь удачными, как ситуация на межбанке в июле.

Поэтому крупные продавцы и спекулянты будут сегодня активно продолжать попытки раскачать курс и сыграть «на повышение», а вот иностранцы, их «дочки» и крупные импортеры будут стараться держать оборону и не давать разыграться аппетитам продавцов и спекулянтов.

Тренд по курсу до конца этой недели во многом повлияет на поведение всего валютного рынка уже до конца августа. А противостояние курсовых интересов крупных игроков будет сегодня главной «фишкой» дня на межбанке.

По нашему прогнозу, объем операций на межбанке в четверг будет в пределах до $ 135−160 млн при заключении до 530−600 сделок.

Нацбанк постарается в ситуацию не вмешиваться. Но если продавцы и спекулянты смогут «победить» и курс активно пойдет вверх, то мы, скорее всего, увидим на рынке в роли продавца «добровольного помощника НБУ» — Укргазбанк с продажей валюты по максимально высоким котировкам, а сам регулятор постарается остаться «в тени».

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 5 августа будут в пределах:

  • доллар — коридор 26,80−27,15 грн,
  • евро — коридор 31,65−32,05 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • доллар: коридор покупок и продаж 26,80−27,20 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.
  • евро: в банках коридор от 31,50 до 32,15 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,80−32,00 грн при спреде от 20 до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,95 / 26,97
евро — 32,05 / 32,07

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.