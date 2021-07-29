Межбанк: четверг будет самым напряженным днем на валютном рынке этой недели

Четверг будет самым напряженным днем на валютном рынке этой недели, да еще и с элементом курсовой интриги.

К стандартным факторам, которые влияют на поведение участников торгов в первой декаде месяца (хозяйственная деятельность предприятий и покупка валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов), сегодня добавится дополнительный «возмутитель спокойствия» — психология основных игроков на межбанке.

Дело в том, что последние несколько дней курс доллара не только не проседает далее, а наоборот — активно начал расти. Если мелкие и средние представители реального сектора вынуждены во многом просто подстраиваться под происходящее и для обеспечения своей текущей деятельности проводить свои сделки по складывающемуся курсу, то у спекулянтов, крупных покупателей и продавцов, а также нерезидентов все гораздо интереснее. Им надо понимать — это уже окончательная смена тренда с укрепления гривны на ее постепенный возврат к уровням свыше 27−27,20 гривен или это просто первые дни августа были для нацвалюты не столь удачными, как ситуация на межбанке в июле.

Поэтому крупные продавцы и спекулянты будут сегодня активно продолжать попытки раскачать курс и сыграть «на повышение», а вот иностранцы, их «дочки» и крупные импортеры будут стараться держать оборону и не давать разыграться аппетитам продавцов и спекулянтов.

Тренд по курсу до конца этой недели во многом повлияет на поведение всего валютного рынка уже до конца августа. А противостояние курсовых интересов крупных игроков будет сегодня главной «фишкой» дня на межбанке.

По нашему прогнозу, объем операций на межбанке в четверг будет в пределах до $ 135−160 млн при заключении до 530−600 сделок.

Нацбанк постарается в ситуацию не вмешиваться. Но если продавцы и спекулянты смогут «победить» и курс активно пойдет вверх, то мы, скорее всего, увидим на рынке в роли продавца «добровольного помощника НБУ» — Укргазбанк с продажей валюты по максимально высоким котировкам, а сам регулятор постарается остаться «в тени».

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 5 августа будут в пределах:

доллар — коридор 26,80−27,15 грн,

евро — коридор 31,65−32,05 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

доллар: коридор покупок и продаж 26,80−27,20 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 20−25 коп.

евро: в банках коридор от 31,50 до 32,15 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,80−32,00 грн при спреде от 20 до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,95 / 26,97

евро — 32,05 / 32,07

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке