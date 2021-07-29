Межбанк: четверг будет самым напряженным днем на валютном рынке этой недели

Четверг будет самым напряженным днем на валютном рынке этой недели, да еще и с элементом курсовой интриги.
К стандартным факторам, которые влияют на поведение участников торгов в первой декаде месяца (хозяйственная деятельность предприятий и покупка валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов), сегодня добавится дополнительный «возмутитель спокойствия» — психология основных игроков на межбанке.
Дело в том, что последние несколько дней курс доллара не только не проседает далее, а наоборот — активно начал расти. Если мелкие и средние представители реального сектора вынуждены во многом просто подстраиваться под происходящее и для обеспечения своей текущей деятельности проводить свои сделки по складывающемуся курсу, то у спекулянтов, крупных покупателей и продавцов, а также нерезидентов все гораздо интереснее. Им надо понимать — это уже окончательная смена тренда с укрепления гривны на ее постепенный возврат к уровням свыше 27−27,20 гривен или это просто первые дни августа были для нацвалюты не столь удачными, как ситуация на межбанке в июле.
Поэтому крупные продавцы и спекулянты будут сегодня активно продолжать попытки раскачать курс и сыграть «на повышение», а вот иностранцы, их «дочки» и крупные импортеры будут стараться держать оборону и не давать разыграться аппетитам продавцов и спекулянтов.
Тренд по курсу до конца этой недели во многом повлияет на поведение всего валютного рынка уже до конца августа. А противостояние курсовых интересов крупных игроков будет сегодня главной «фишкой» дня на межбанке.
По нашему прогнозу, объем операций на межбанке в четверг будет в пределах до $ 135−160 млн при заключении до 530−600 сделок.
Нацбанк постарается в ситуацию не вмешиваться. Но если продавцы и спекулянты смогут «победить» и курс активно пойдет вверх, то мы, скорее всего, увидим на рынке в роли продавца «добровольного помощника НБУ» — Укргазбанк с продажей валюты по максимально высоким котировкам, а сам регулятор постарается остаться «в тени».
Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 5 августа будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,95 / 26,97
евро — 32,05 / 32,07
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