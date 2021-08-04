Шмыгаль назвал условие для повышения пенсий украинцев в два раза

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что пенсии украинцев вырастут в два раза в случае внедрения накопительной пенсионной системы, заявил глава Кабмина на заседании правительства.

По его словам, накопительная система в случае внедрения будет работать как дополнение к действующей солидарной. Денис Шмыгаль предупредил, что накопительная пенсионная система — единственный механизм, который позволит увеличить пенсии вдвое.

«Если мы хотим увеличить пенсию вдвое, то нет другого механизма, кроме введения второго накопительного уровня государственной пенсионной системы… Мы ни в коем случае не отказываемся от солидарной пенсионной системы, от индексации, постоянного повышения выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей государственной солидарной пенсии, которую продолжат получать украинцы», — заверил премьер-министр на заседании правительства.

Денис Шмыгаль также анонсировал введение соцпакетов с накопительными пенсиями в 2023 году, которые будут получать социальные работники, учителя и военнослужащие. В Кабмине уже провели заседание рабочей группы по развитию накопительной пенсионной системы в Украине, финальным этапом которой станет введение соцпакетов.

Денис Шмыгаль рассчитывает, что Верховная Рада по возвращению с каникул займется вопросом внедрения новой пенсионной системы, и в 2021 году нардепы смогут принять первые законопроекты.