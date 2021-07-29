В июле количество небанков сократилось

В июле 2021 года небанковский рынок пополнили 15 новых компаний, при этом 21 учреждение покинуло рынок.
В июле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилась с 1946 до 1938. Количество банков осталось неизменным – 73.
За июль Национальный банк принял решение о регистрации 15 новых игроков небанковского финансового рынка, а именно – 12 финансовых компаний, одного ломбарда и двух лизинговых компаний.
В то же время в течение месяца были исключены из реестров 21 участник рынка, а именно – четыре страховщика, пять кредитных союзов, восемь финансовых компаний, три лизинговые компании и один ломбард.
На данный момент на небанковском рынке работают 160 non-life страховщиков (было 162) и 17 life страховщиков (было 19), 287 ломбардов, 303 кредитных союза (было 308), 137 лизинговых компаний (было 138), 973 финансовые компании (было 971) и 61 страховой брокер. На платежном рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.
В июле в Национальный банк поступило 537 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия.
Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 434. Количество запросов в отношении кредитных союзов составляло 31 и страховщиков – 72.
В июле Национальный банк продолжал применять меры воздействия к участникам небанковского финансового рынка. В частности, регулятор по собственной инициативе аннулировал все лицензии четырем учреждениям – трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу. Также в июле НБУ временно остановил действие лицензий 10 финансовым учреждениям из-за нарушений.
При этом трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу было возобновлено действие лицензий после устранения нарушений.
Инфографика: НБУ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине почти 15% населения не хватает денег даже на едуВчера, 17:26 - 836 18
Штрафы за нарушение оборота ГМО-продукции в Украине планируют поднять в 100 разВчера, 14:33 - 259 7
Реконструкция и снос устаревшего жилья: как будет происходить и куда будут выселять жильцовВчера, 14:00 - 4390 5
Накопительная пенсия: Марченко объяснил нюансы2 ч. назад - 304 4
Для «бесплатной» установки счетчиков газовщикам нужно 5 млрд грнВчера, 15:45 - 363 3
Реконструкция и снос устаревшего жилья: как будет происходить и куда будут выселять жильцовВчера, 14:00 - 4390 5
В Украине доллар перешагнет отметку в 30 гривен - прогнозВчера, 19:00 - 4206 1
Для некоторых украинцев изменили условия начисления и уплаты ЕСВВчера, 20:40 - 2517
Цены вырастут еще на 15%. Аренда жилья в Украине продолжит дорожатьВчера, 13:00 - 1565
В НБУ рассказали, до какого времени можно обменять выведенные из оборота монеты 1, 2 и 5 копеекВчера, 11:15 - 1363
В Украине провели испытания беспилотника BayraktarВчера, 09:47 - 165
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 775 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1074 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1687 6
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1651 7