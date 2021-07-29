0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

В июле количество небанков сократилось

В июле количество небанков сократилось

В июле 2021 года небанковский рынок пополнили 15 новых компаний, при этом 21 учреждение покинуло рынок.

В июле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилась с 1946 до 1938. Количество банков осталось неизменным – 73.

За июль Национальный банк принял решение о регистрации 15 новых игроков небанковского финансового рынка, а именно – 12 финансовых компаний, одного ломбарда и двух лизинговых компаний.

В то же время в течение месяца были исключены из реестров 21 участник рынка, а именно – четыре страховщика, пять кредитных союзов, восемь финансовых компаний, три лизинговые компании и один ломбард.

На данный момент на небанковском рынке работают 160 non-life страховщиков (было 162) и 17 life страховщиков (было 19), 287 ломбардов, 303 кредитных союза (было 308), 137 лизинговых компаний (было 138), 973 финансовые компании (было 971) и 61 страховой брокер. На платежном рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

В июле в Национальный банк поступило 537 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия.

Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 434. Количество запросов в отношении кредитных союзов составляло 31 и страховщиков – 72.

В июле Национальный банк продолжал применять меры воздействия к участникам небанковского финансового рынка. В частности, регулятор по собственной инициативе аннулировал все лицензии четырем учреждениям – трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу. Также в июле НБУ временно остановил действие лицензий 10 финансовым учреждениям из-за нарушений.

При этом трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу было возобновлено действие лицензий после устранения нарушений.


Инфографика: НБУ

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.