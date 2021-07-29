В июле количество небанков сократилось

В июле 2021 года небанковский рынок пополнили 15 новых компаний, при этом 21 учреждение покинуло рынок.

В июле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилась с 1946 до 1938. Количество банков осталось неизменным – 73.

За июль Национальный банк принял решение о регистрации 15 новых игроков небанковского финансового рынка, а именно – 12 финансовых компаний, одного ломбарда и двух лизинговых компаний.

В то же время в течение месяца были исключены из реестров 21 участник рынка, а именно – четыре страховщика, пять кредитных союзов, восемь финансовых компаний, три лизинговые компании и один ломбард.

На данный момент на небанковском рынке работают 160 non-life страховщиков (было 162) и 17 life страховщиков (было 19), 287 ломбардов, 303 кредитных союза (было 308), 137 лизинговых компаний (было 138), 973 финансовые компании (было 971) и 61 страховой брокер. На платежном рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

В июле в Национальный банк поступило 537 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия.

Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей – 434. Количество запросов в отношении кредитных союзов составляло 31 и страховщиков – 72.

В июле Национальный банк продолжал применять меры воздействия к участникам небанковского финансового рынка. В частности, регулятор по собственной инициативе аннулировал все лицензии четырем учреждениям – трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу. Также в июле НБУ временно остановил действие лицензий 10 финансовым учреждениям из-за нарушений.

При этом трем финансовым компаниям и одному кредитному союзу было возобновлено действие лицензий после устранения нарушений.



Инфографика: НБУ