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Межбанк: доллар и евро опять дорожают

Межбанк: доллар и евро опять дорожают

Среда снова не порадовала поклонников нацвалюты. Доллар за день подорожал на 8,5 копеек – с 26,865/26,885 до 26,95/26,97 гривен, а евро при продаже вырос сразу на 14 копеек – с 31,90/31,93 до 32,05/32,07 гривен. НБУ на рынок не выходил, хотя давление на курс гривны возросло и практически весь день спрос превышал предложение. Этим очень активно пользовались как крупные продавцы, так и спекулянты.

Ход торгов:
Спрос был активен уже с самого начала сессии и к 11 часам доллар вырос с утренних 26,865/26,885 до 26,89/26,91 гривен, а к обеду дорос и до 26,91/26,93.

Ближе к 14 часам была надежда, что спрос и предложение наконец-то окончательно будут находиться в равновесии. Но этого не произошло и уже к 15 часам курс вырос до 26,92/26,94 гривен, а завершилась сессия уровнем котировок по доллару в пределах 26,95/26,97.

Настроения участников торгов по перспективам гривны остались пессимистичными и многие уже прогнозируют завтра окончательный возврат курса к уровням в 27 гривен и выше.

Главные события 4 августа на валютном рынке:

1) Гривна снова просела на межбанке. Доллар подорожал с 26,865/26,885 до 26,95/26,97 гривен.

2) Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8958 гривны, а официальный курс на 5 августа 2021 года установлен на уровне 26,9094 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США; 26,91 / 26,93
евро 31,92 / 31,96

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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