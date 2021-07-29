Мировой компьютерный рынок вырос на 15%

Глобальный спрос на компьютеры продолжает оставаться на высоком уровне. В Counterpoint Research насчитали 80,1 млн устройств (+15% «YoY»), отгруженных на мировой рынок по итогам второй календарной четверти года.
Высокая динамика по-прежнему подкреплялась высоким спросом на компьютеры для удаленной работы и дистанционного обучения. Дефицит комплектующих заметно сдерживал развитие рынка, причем эта проблема продолжит оказывать свое негативное влияние на протяжении всего второго полугодия.
Несмотря на это, а также заметное снижение продаж хромбуков, позитивная динамика рынка продолжит описываться двузначным числом. В 2022 г. рост сохранится, а одним из главных стимуляторов называется выход обновленной Windows 11.
Инфографика: ko.com.ua
Lenovo сохранила первую позицию, оставив за собой четверть мировых поставок. За HP 23% рынка — хорошие результаты в корпоративном сегменте позволили сгладить провал направления хромбуков. Корпоративные заказчики помогли Dell расширить присутствие до 20%. Несмотря на дефицит комплектующих, Apple увеличила поставки на 22% «YoY» и взяла 7,5% рынка. Благодаря высокому интересу к чипу Silicon M1, Apple отгрузила рекордные 6 млн компьютеров, причем 90% из них были оснащены именно М1.
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