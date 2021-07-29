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Xiaomi вырвалась в лидеры по поставкам смартфонов в Европе

Xiaomi вырвалась в лидеры по поставкам смартфонов в Европе

Компания Strategy Analytics опубликовала статистику по европейскому рынку смартфонов во втором квартале текущего года. Сообщается, что впервые верхнюю строчку рейтинга ведущих поставщиков заняла китайская компания Xiaomi.

Отгрузки смартфонов в Европе в период с апреля по июнь включительно составили приблизительно 50,1 млн штук. Это на 14,4 % больше по сравнению с прошлогодним результатом. Таким образом, отрасль постепенно восстанавливается после удара коронавируса, спровоцировавшего закрытие ряда салонов связи и сокращение продаж.

Xiaomi заняла примерно четверть европейского рынка смартфонов — 25,3 %. В годовом исчислении спрос на аппараты этой компании увеличился на 67,1 %, достигнув 12,7 млн единиц.

На втором месте находится южнокорейский гигант Samsung с долей 24,0 %, а замыкает тройку Apple, контролирующая 19,2 % отрасли.

Наибольшие темпы роста в первой пятёрке показали китайские Oppo и Realme — плюс 180 % и 1800 % в годовом исчислении соответственно. В результате, доля первой из этих компаний составила 5,6 %, второй — 3,8 %. Все прочие поставщики смартфонов на рынке Европы сообща удерживают 22,2 %.

По материалам internetua.com
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