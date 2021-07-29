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Киевгорстрой пообещал в 2021-м ввести в эксплуатацию семь «укрбудовских» ЖК

Киевгорстрой пообещал в 2021-м ввести в эксплуатацию семь «укрбудовских» ЖК

«Киевгорстрой» намерен в 2021 году ввести в эксплуатацию семь жилых комплексов корпорации «Укрбуд». Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в холдинговой компании.

В то же время одним из непринятых жилищных комплексов до сих пор остается Solar City — продолжаются судебные разбирательства и процедура санации.

«Без их соответствующего решения „Киевгорстрой“ не имеет права и законных оснований принимать этот объект», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящее время идет процесс переоформления Минобороны земельного участка ЖК Art House, после чего «Киевгорстрой» сможет начать работы на объекте.

Напомним, «Укрбуд» приостановил работы на своих объектах летом 2019-го. В том же году «Киевгорстрой» взял на себя обязательства по завершению их строительства.

На сегодняшний день на баланс компании приняли 18 «укрбудовских» объектов. Шесть из них уже ввели в эксплуатацию. В частности, в июле — часть ЖК «Подол Град».

Справка Finance.ua:

  • «Укрбуд» приостановил строительные работы на своих объектах летом 2019-го;
  • «Киевгорстрой» взял на себя обязательства по завершению строительства объектов «Укрбуда» в конце 2019 года;
  • в 2020 году застройщик ввел в эксплуатацию пять таких ЖК: «Солнечная Ривьера», «Новомостицкий», «Пектораль», «Гармония» и «Харьковский».

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По материалам УБР
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