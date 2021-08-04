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Названа официальная дата анонса и основные характеристики Honor X20

Названа официальная дата анонса и основные характеристики Honor X20

Недавно в Сети были опубликованы шпионские фото смартфона Honor X20. Следом за ними появился его официальный тизер. Изображение не только раскрыло финальный дизайн и некоторые спецификации устройства, но и дату его презентации – она состоится уже на этой неделе.

Согласно описанию на баннере, Honor X20 будет оснащен экраном с частотой обновления 120 Гц и вырезом под двойную фронтальную камеру. Аккумулятор нового гаджета будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт. Кроме того, производитель подтвердил, что оснастит смартфон 6-нм процессором – предположительно речь идет о MediaTek Dimensity 900.

На задней крышке смартфона разместится целый блок основной камеры, включающий три сенсора и светодиодную вспышку. Надпись на нем указывает на наличие датчика с разрешением 64 Мп и поддержку ИИ-алгоритмов для обработки снимков. Изображение также демонстрирует два варианта окраски корпуса устройства – синий и градиентный розовый.

Презентация Honor X20 состоится 12 августа 2021 года. По слухам, цена новинки составит около $309. На этом же мероприятии компания покажет флагманский смартфон Honor Magic 3 и планшет Honor V7 Pro.

По материалам ITsider.
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