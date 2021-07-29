Расходы на руководство ПриватБанка выросли втрое

В I полугодии расходы на топ-менеджмент ПриватБанка выросли в 3,3 раза.
Об этом говорится в квартальном отчете банка.
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«За 6 месяцев 2021 года вознаграждение членов наблюдательного совета и правления состояло из заработной платы, отчислений в пенсионный фонд и других краткосрочных выплат в общей сумме 124 млн грн (за 6 месяцев 2020 года – 37 млн грн)», – указано в отчете.
За 2020 год соответствующее вознаграждение составляло 134 млн грн, уменьшившись с уровня 167 млн грн в 2019 году.
В первом полугодии 2021 года чистая прибыль государственного ПриватБанка составила 11,6 млрд грн, что на 2,45 млрд грн меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (14,04 млрд грн).
Кредитный портфель, связанный с бывшими акционерами, составляет 164,678 млрд грн.
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