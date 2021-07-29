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Vivo запатентовала смартфон, напоминающий iPod

Vivo запатентовала смартфон, напоминающий iPod

Vivo запатентовала сразу два новых устройства. Хотя оба гаджета позиционируются как смартфоны, один из них по дизайну сильно напоминает Apple iPod.

Экран запатентованного гаджета занимает ровно половину лицевой панели, а под ним разместилось большое физическое колесо управления с четырьмя кнопками.

Это решение идентично шестому поколению портативного медиаплеера iPod Classic, представленного Apple в 2007 году. Учитывая, что современные смартфоны выпускаются практически без физических кнопок, не исключено, что гаджет разрабатывается для каких-то конкретных целей.


Фото: 4pda.to

Второе запатентованное устройство, судя по приложенным к патенту схемам, имеет сходство с новым смартфоном серии Zen, что также подтверждает надпись с названием серии на тыльной панели. Основная камера аппарата размещена в блоке круглой формы и включает один сенсор. Скромный набор датчиков может свидетельствовать о принадлежности смартфона к бюджетному классу.


Фото: 4pda.to

Пока неизвестно, когда именно vivo запустит в производство запатентованные устройства.

По материалам 4PDA
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