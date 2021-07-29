PepsiCo продает Tropicana и другие соковые бренды за $3,3 млрд

Корпорация PepsiCo объявила о продаже нескольких брендов соков, включая Tropicana и Naked Juice, в Северной Америке. Их приобретет французский инвестфонд PAI Partners за $3,3 млрд.
По условиям соглашения, PepsiCo получит 39%-ную долю в новом совместном предприятии, которое будет управлять брендами, и сохранит эксклюзивные права на дистрибуцию соков в Северной Америке. PAI Partners получит также права на дистрибуцию некоторых соков в Европе.
Общая стоимость новой компании оценивается в $4,5 млрд. Сделка должна завершиться в конце 2021 или начале 2022 года.
Это решение отражает стремление PepsiCo сократить свой портфель брендов, сконцентрировавшись на ключевых.
В октябре прошлого года основной конкурент PepsiCo, компания Coca-Cola объявила о закрытии 200 брендов – почти половины от всего ее портфеля.
«Компаниям сложно оказывать эффективную маркетинговую поддержку бесконечному количеству брендов, которые нередко конкурируют в очень похожих нишах», – считает аналитик по рынкам продуктов питания и напитков нидерландского банка Rabobank Стивен Раннеклейв.
Кроме того, сделка отражает и снижение интереса потребителей к напиткам с высоким содержанием сахара, к числу которых относятся такие соки. По данным Beverage Marketing Corp, продажи соков и других фруктовых напитков с 2011 по 2020 год снизились на 19%, продажи таких напитков PepsiCo за этот период упали еще сильнее – на 36%.
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