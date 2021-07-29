Межбанк: кто и что будет формировать тренд на рынке

Среда на валютном рынке пройдет достаточно динамично, но несколько менее результативно по объемам, чем это могло быть. Виной всему, мягко говоря, «никакие» результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Было продано облигаций всего на сумму 1,89 млрд гривен с доходностью от 11,15%до 12,59% годовых в зависимости от сроков обращения бумаг. Основными покупателями были местные игроки, что не добавит особого притока валюты на межбанк для сегодняшних расчетов по ОВГЗ, а значит, и не обеспечит дополнительное предложение на торгах.

Поэтому формировать статистику торгов в среду будет только фактор проведения хозяйственных операций клиентами и начало периода покупки валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов. На этот дополнительный спрос со стороны подобных компаний очень рассчитывают спекулянты, которые уже явно «застоялись» на рынке при работе в формате «в две стороны» и которым не терпится покачать курс максимально активно. А период покупок валюты под вывод дивидендов — отличный шанс это сделать.

По нашему прогнозу, объем операций на межбанке в среду не превысит $ 130−145 млн при заключении до 450−550 сделок. У НБУ снова не будет особой необходимости выходить на рынок и он так же как и вчера постарается остаться сегодня только наблюдателем. Но если все же возникнут серьезные перекосы между спросом и предложением в связи с выходом на межбанк крупных экспортеров (им нужна гривна для расчетов с персоналом за прошлый месяц и для финансирования уборки урожая, который по многим культурам начался даже раньше обычного), то регулятор будет вынужден реагировать на происходящее хотя бы в формате небольших покупок доллара для «указания» рынку приемлемых для Нацбанка уровней котировок.

В целом, тренд на торгах сегодня будут формировать курсовые задачи и поведение крупных игроков, а при выходе на межбанк Нацбанка — и ценники регулятора при интервенции.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 4 августа будут в пределах:

доллар — коридор 26,75−27,00 грн,

евро — коридор 31,70−32,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

доллар: коридор покупок и продаж 26,80−27,15 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−17 коп, а в кассах банков 15−20 коп.

евро: в банках коридор от 31,50 до 32,10 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,70−32,05 грн при спреде от 18 до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,86 / 26,88

евро — 31,88 / 31,89

Курсы валют на Межбанке

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