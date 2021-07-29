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Ляшко напоминает о переходе с сентября на е-больничные

Ляшко напоминает о переходе с сентября на е-больничные

В Украине электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн человек.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко по результатам встречи с представителями медицинских информационных систем (МИС).

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«Сегодня электронная система здравоохранения обеспечивает цифровыми медицинскими услугами более 31 млн украинцев», — проинформировал он.

Это, в частности, заключение электронных деклараций с семейными врачами, выписка электронных рецептов по программе «Доступные лекарства», электронные направления, ведение электронной медицинской карты и прочее, отметил министр.

По данным Ляшко, в настоящее время к электронной системе подключено более 4500 учреждений здравоохранения.

Также министр напомнил о полноценном переходе с 1 сентября на электронные больничные.

«Уже работаем над решением вопроса быстрой синхронизации данных, чтобы медицинские сотрудники и пациенты не испытывали никаких неудобств при оформлении медицинского заключения о временной нетрудоспособности. Весь процесс должен занимать несколько минут», — подчеркнул он.

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Ляшко заявил, что система должна быть в первую очередь удобной пользователям, а не создавать дополнительную нагрузку, поэтому Минздрав будет рассматривать и вопрос применения санкций за невыполнение юридических аспектов или системные сбои в работе.

Кроме этого, по словам главы Минздрава, в ходе встречи с представителями МИС обсудили приоритетные проекты и их внедрение на ближайшее время, в частности, внедрение COVID-сертификатов; внедрение системы Централь 103; электронный рецепт на инсулины; электронный рецепт на все рецептурные препараты; кабинет пациента с интеграцией в «Дії»; медицинские заключения для водителей; медицинские заключения о смерти; исполнение закона о реабилитации; исполнение закона о безопасности и качестве донорской крови; согласие на посмертное донорство.

По материалам Укринформ
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