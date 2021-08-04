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В Украине растет спрос на кредиты

В Украине растет спрос на кредиты

Темпы роста кредитования домохозяйств заметно ускоряются после временного торможения в начале коронакризиса.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в комментарии УНН.

«Так, в июне 2021 года рост чистых гривневых банковских кредитов населению ускорился до 24% по сравнению с июнем 2020 года. Кредиты на недвижимость растут быстрее всего — на 42% на чистой основе. Основу портфеля формирует необеспеченное потребительское кредитование, в то же время ряд банков активно наращивает объемы ипотечных портфелей. Сейчас проникновение ипотеки в ВВП составляет менее 1%, а доля ипотечного кредитования в общем объеме чистого кредитного портфеля банков в гривне незначительна (7%), поэтому высокие темпы роста ипотеки могут сохраняться длительное время, у нее есть значительный потенциал, в частности учитывая государственную поддержку», — сообщили в НБУ.

По результатам опроса об условиях кредитования во II квартале 2021 года банки отметили рост спроса домохозяйств на займы и оптимистично оценили перспективы кредитования населения.

Половина опрошенных банков указала на рост спроса как на потребительское кредитование, так и на ипотеку.

Увеличение спроса на ипотеку связано прежде всего со снижением процентных ставок и улучшением перспектив развития рынка недвижимости. Для потребительских займов — с улучшением потребительских настроений и ростом расходов на товары длительного потребления.

Доля банков, считающих долговую нагрузку домохозяйств низкой, медленно растет. Сейчас таких банков четверть от всех опрошенных, в то же время две трети банков считают долговую нагрузку домохозяйств средней и лишь 8% – высокой.

Банки сообщили об увеличении уровня одобренных заявок, преимущественно на потребительские кредиты. Крупные банки считают причиной этой тенденции снижение процентных ставок и непроцентных платежей. В дальнейшем банки планируют смягчать стандарты кредитования населения. Профиль заемщиков меняется к лучшему — растет количество заемщиков с более высокими доходами.

Также в НБУ говорят о том, что банки стали больше внимания обращать на доходы и долговую нагрузку на заемщиков. Они переориентируются на кредитование заемщиков с более высокими доходами, а долговая нагрузка остается преимущественно приемлемой. В следующем квартале банки ожидают роста спроса на кредиты домохозяйствам, прежде всего в потребительском сегменте.

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По материалам УНН
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