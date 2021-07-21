С продажи Днепровского меткомбината бюджет дополнительно получит до 47 миллионов

Продажа Днепровского меткомбината стала крупнейшей сделкой системы Прозорро. Продажи, госпредприятие получило со сделки 55 миллионов грн комиссии, часть из которых перечислит в бюджет в виде налогов на сумму до 47 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.
По результатам этого соглашения ГП «Прозорро.Продажи» получит одноразовый сверхплановый доход в размере 55 млн грн. Согласно законодательству администратор системы электронных аукционов получает комиссию в размере 0,6% от суммы сделки по продаже имущества банкротов.
Отмечается, что 30 июля 55 млн грн комиссии поступило на счет ГП «Прозорро.Продажи» (в частности, 9,2 млн грн НДС). «Уже в августе в бюджет будет направлено 9,2 млн грн как налог на добавленную стоимость», — добавили в пресс-службе.
Данный объем поступлений не был учтен в финплане госпредприятия на 2021 год и является сверхплановым доходом. Вследствие сделки чистая прибыль «Прозорро.Продажи» возрастет, а затем вырастет и объем дивидендов, которые будут перечислены в бюджет.
Как и другие госпредприятия «Прозорро.Продажи» обязано ежеквартально перечислять в государственный бюджет 80% своей чистой прибыли. Следовательно, после закрытия третьего квартала, в бюджет будет направлено от 27 до 30 млн грн в виде дивидендов и около 8 млн грн как налог на прибыль.
«Таким образом, по результатам единоразового получения средств от данного соглашения, с полученных 55 млн грн ГП „Прозорро.Продажи“ уплатит в бюджет суммарно около 44−47 млн грн налогов и дивидендов», — говорят в пресс-службе.
Часть прибыли, которая остается в распоряжении ГП после вычета налогов и дивидендов, согласно законодательству, уставу и финансовому плану предприятия будет направлена на развитие электронной торговой системы и на пополнение оборотного капитала.
Напомним, Днепровский коксохимический завод, который входит в холдинга Метинвест Рината Ахметова, победил на тендере по продаже имущественного комплекса Днепровского меткомбината (корпорация ИСД) с предложением 9,17 млрд грн.
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