0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Е-больничный: алгоритм действий

Е-больничный: алгоритм действий

Как работодателю узнать информацию о е-больничном, открытом для его работника. Об этом пишет kadrovik.ua.

Взаимодействие работодателей с Электронным реестром листков нетрудоспособности и получение сведений о своих работниках, в том числе по выдаче электронного листка нетрудоспособности, размеру заработной платы для осуществления расчетов выплат по больничным листам, а также много другой полезной информации, осуществляется через Электронный кабинет страхователя (работодателя) веб-портала Электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для того чтобы стать пользователем е-кабинета работодателя, нужно войти на web-портал с помощью электронной цифровой подписи. Ознакомиться с подробной инструкцией по регистрации можно по ссылке https://portal.pfu.gov.ua в информационном поле главного меню «Как зарегистрироваться».

После регистрации в Электронном кабинете страхователя для работодателя в разделе «Страхователям» открываются возможности для:

  • просмотра сведений о трудовой деятельности;
  • просмотра отчетных сведений страхователя;
  • записи на прием;
  • запроса на подготовку бумажных документов;
  • отправки обращений (вопросов, предложений, жалоб, ходатайств);
  • получения данных страхователя из Единого реестра страхователей;
  • просмотра всех обращений в органы ПФУ;
  • отправки запроса на получение электронных документов;
  • получения данных из электронного реестра листков нетрудоспособности.

При переходе с кнопкой «Данные из Электронного реестра листков нетрудоспособности» в разделе «Сраховщикам» в личном кабинете администратора работодателя открывается возможность электронной формы просмотра всех записей о временной нетрудоспособности работников работодателя, которые зарегистрированы в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности.

Распечатывать е-больничный не нужно. Также не нужно больше приносить работодателю никаких бумажных подтверждений установки вам факта временной нетрудоспособности.

Алгоритм действий. С момента, когда вы узнали, что ваш лечащий врач сформировал вам медицинское заключение о временной нетрудоспособности, вы должны уведомить любым доступным способом коммуникаций вашего работодателя об этом. Всю необходимую информацию о вашем е-больничном работодатель сможет увидеть в своем Электронном кабинете работодателя на Портале Пенсионного фонда Украины.

В случае если ваш работодатель требует от вас дополнительной информации о пользовании электронным кабинетом работодателя, вы можете предоставить ему следующие номера телефонов для предоставления консультаций:

  • об Электронном кабинете страхователя (работодателя) вы можете узнать, позвонив на горячую линию Пенсионного фонда по номеру: 0-800-503-753;
  • об оплате е-больничных работодателями можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда социального страхования Украины по номеру: 0-800-501-892.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.