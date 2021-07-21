Е-больничный: алгоритм действий

Как работодателю узнать информацию о е-больничном, открытом для его работника. Об этом пишет kadrovik.ua.
Взаимодействие работодателей с Электронным реестром листков нетрудоспособности и получение сведений о своих работниках, в том числе по выдаче электронного листка нетрудоспособности, размеру заработной платы для осуществления расчетов выплат по больничным листам, а также много другой полезной информации, осуществляется через Электронный кабинет страхователя (работодателя) веб-портала Электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для того чтобы стать пользователем е-кабинета работодателя, нужно войти на web-портал с помощью электронной цифровой подписи. Ознакомиться с подробной инструкцией по регистрации можно по ссылке https://portal.pfu.gov.ua в информационном поле главного меню «Как зарегистрироваться».
После регистрации в Электронном кабинете страхователя для работодателя в разделе «Страхователям» открываются возможности для:
При переходе с кнопкой «Данные из Электронного реестра листков нетрудоспособности» в разделе «Сраховщикам» в личном кабинете администратора работодателя открывается возможность электронной формы просмотра всех записей о временной нетрудоспособности работников работодателя, которые зарегистрированы в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности.
Распечатывать е-больничный не нужно. Также не нужно больше приносить работодателю никаких бумажных подтверждений установки вам факта временной нетрудоспособности.
Алгоритм действий. С момента, когда вы узнали, что ваш лечащий врач сформировал вам медицинское заключение о временной нетрудоспособности, вы должны уведомить любым доступным способом коммуникаций вашего работодателя об этом. Всю необходимую информацию о вашем е-больничном работодатель сможет увидеть в своем Электронном кабинете работодателя на Портале Пенсионного фонда Украины.
В случае если ваш работодатель требует от вас дополнительной информации о пользовании электронным кабинетом работодателя, вы можете предоставить ему следующие номера телефонов для предоставления консультаций:
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