Goldman Sachs повысил зарплаты после жалоб на выгорание

Goldman Sachs стал последним из крупных инвестбанков, которые повысили зарплаты младшему персоналу после жалоб на выгорание во время бума слияний и поглощений в пандемию.

Об этом пишет Financial Times.

Теперь в первый год работы аналитики будут получать базовую зарплату в $110 000, во второй год – $125 000 , рассказали изданию источники, знакомые с решением руководства. Те, кто занимает высшие должности, будут получать по $150 000 в год.

Эти суммы не учитывают годовые премии, которые иногда могут достигать размера зарплаты, отмечает газета. Теперь у Goldman Sachs одни из самых высоких начальных зарплат на рынке. В компании от комментариев отказались.

Однако, по данным FT, в руководстве банка до сих пор ведутся споры по поводу зарплат: некоторые топ-менеджеры считают, что повышение оплаты труда для младших специалистов может создать «опасный прецедент» и привлечь «наемников», а снизить зарплаты обратно будет сложно.

По данным сайта Wall Street Oasis, который отслеживает размер оплаты труда, ранее аналитики инвестбанка получали в первый год в среднем около $86 000 и $37 500 бонусами. Это ниже, чем в среднем на Уолл-стрит – $91 400 и $39 700 соответственно, отмечает газета.

Группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась на 95-часовую рабочую неделю в марте 2021 года. По их словам, они спят по пять часов в сутки и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».

В ответ глава Goldman Sachs Дэвид Соломон пообещал запретить работать по субботам, нанять больше аналитиков и попытаться автоматизировать некоторые задачи. После компания предложила отказаться от рабочих видеозвонков по пятницам и вечерам.