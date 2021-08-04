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Goldman Sachs повысил зарплаты после жалоб на выгорание

Goldman Sachs повысил зарплаты после жалоб на выгорание

Goldman Sachs стал последним из крупных инвестбанков, которые повысили зарплаты младшему персоналу после жалоб на выгорание во время бума слияний и поглощений в пандемию.

Об этом пишет Financial Times.

Теперь в первый год работы аналитики будут получать базовую зарплату в $110 000, во второй год – $125 000 , рассказали изданию источники, знакомые с решением руководства. Те, кто занимает высшие должности, будут получать по $150 000 в год.

Эти суммы не учитывают годовые премии, которые иногда могут достигать размера зарплаты, отмечает газета. Теперь у Goldman Sachs одни из самых высоких начальных зарплат на рынке. В компании от комментариев отказались.

Однако, по данным FT, в руководстве банка до сих пор ведутся споры по поводу зарплат: некоторые топ-менеджеры считают, что повышение оплаты труда для младших специалистов может создать «опасный прецедент» и привлечь «наемников», а снизить зарплаты обратно будет сложно.

По данным сайта Wall Street Oasis, который отслеживает размер оплаты труда, ранее аналитики инвестбанка получали в первый год в среднем около $86 000 и $37 500 бонусами. Это ниже, чем в среднем на Уолл-стрит – $91 400 и $39 700 соответственно, отмечает газета.

Группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась на 95-часовую рабочую неделю в марте 2021 года. По их словам, они спят по пять часов в сутки и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».

В ответ глава Goldman Sachs Дэвид Соломон пообещал запретить работать по субботам, нанять больше аналитиков и попытаться автоматизировать некоторые задачи. После компания предложила отказаться от рабочих видеозвонков по пятницам и вечерам.

По материалам Mind
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