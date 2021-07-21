В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

Немецкий стартап Lilium продаст 220 электрических самолетов, которые могут взлетать и приземляться вертикально. Контракт на сумму 1 миллиард долларов заключен с бразильской авиакомпанией Azul.
Об этом сообщает CNBC.
Обе компании заявили, что планируют построить сеть самолетов eVTOL (взлет и посадка электросамолетов) по всей Бразилии в период с настоящего момента до 2025 года.
«Самолет, который мы планируем запустить, будет развивать скорость до 175 миль в час (280 км в час), — сказал Алекс Ассейли, главный стратег Lilium. — Дальность составит 155 миль (250 км)».
Последний самолет Lilium — пятиместная модель, но тот, который будет запущен в серийное производство и будет продан Azul, будет семиместным, сказал Ассили, добавив, что производственная линия укомплектована на 50%.
Каждый самолет Lilium будет стоить Azul примерно 4,5 миллиона долларов.
Azul — крупнейшая внутренняя авиакомпания Бразилии по количеству обслуживаемых городов и ежедневным вылетам.
Джон Роджерсон, генеральный директор Azul, сказал в своем заявлении, что бренд, сеть маршрутов и программа лояльности Azul помогут «создать рынки и спрос на сеть реактивных самолетов Lilium в Бразилии».
Инвесторы поддержали Lilium, которая конкурирует с такими компаниями, как Airbus и BlackFly, выделив 300 миллионов долларов. Однако компания планирует привлечь дополнительно 830 миллионов долларов, что даст ей оценку после получения денег примерно в 3,3 миллиарда долларов.
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